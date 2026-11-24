Un’occasione per conoscere da vicino l’ambiente scolastico, incontrare il corpo docente e scoprire il percorso educativo dedicato ai più piccoli. La scuola dell’infanzia “Maria Ss.ma del Carmelo” di Cerveteri si prepara ad accogliere famiglie e futuri alunni in occasione dell’Open Day organizzato per sabato 5 dicembre.
L’iniziativa si svolgerà dalle 10 alle 12 nella sede dell’istituto di via Madre Maria Crocifissa Curcio 6 e rappresenterà un momento di incontro pensato per far conoscere gli spazi, le attività e l’approccio educativo della scuola. Lo slogan scelto per l’evento, “Le avventure più belle iniziano da piccoli”, sintetizza la volontà di accompagnare i bambini nei primi passi del loro percorso di crescita e apprendimento. Nel corso della mattinata i partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte ai laboratori proposti dalla scuola, visitare gli ambienti dedicati alle attività didattiche e confrontarsi direttamente con le insegnanti. Sarà un momento utile per ricevere informazioni sull’organizzazione scolastica, sulle metodologie educative adottate e sulle opportunità offerte ai bambini durante l’anno.
L’Open Day rappresenta tradizionalmente uno degli appuntamenti più importanti per le famiglie chiamate a scegliere il percorso formativo dei propri figli. Attraverso la conoscenza diretta degli spazi e del personale educativo, i genitori possono infatti valutare l’ambiente in cui i bambini trascorreranno una fase fondamentale della loro crescita. Per partecipare o ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare la scuola al numero 3470978824 oppure scrivere all’indirizzo e-mail scolamariassmadelcarmelo@gmail.com.
L’invito è rivolto a tutte le famiglie del territorio interessate a conoscere da vicino la realtà educativa della scuola dell’infanzia “Maria Ss.ma del Carmelo”, che per una mattina aprirà le proprie porte per mostrare attività, progetti e servizi dedicati ai più piccoli.