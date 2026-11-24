Un’occasione per conoscere da vicino l’ambiente scolastico, incontrare il corpo docente e scoprire il percorso educativo dedicato ai più piccoli. La scuola dell’infanzia “Maria Ss.ma del Carmelo” di Cerveteri si prepara ad accogliere famiglie e futuri alunni in occasione dell’Open Day organizzato per sabato 5 dicembre.

L’iniziativa si svolgerà dalle 10 alle 12 nella sede dell’istituto di via Madre Maria Crocifissa Curcio 6 e rappresenterà un momento di incontro pensato per far conoscere gli spazi, le attività e l’approccio educativo della scuola. Lo slogan scelto per l’evento, “Le avventure più belle iniziano da piccoli”, sintetizza la volontà di accompagnare i bambini nei primi passi del loro percorso di crescita e apprendimento. Nel corso della mattinata i partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte ai laboratori proposti dalla scuola, visitare gli ambienti dedicati alle attività didattiche e confrontarsi direttamente con le insegnanti. Sarà un momento utile per ricevere informazioni sull’organizzazione scolastica, sulle metodologie educative adottate e sulle opportunità offerte ai bambini durante l’anno.

La Scuola dell’infanzia Maria Ss.ma del Carmelo apre le porte alle famiglie con l’Open Day

L’Open Day rappresenta tradizionalmente uno degli appuntamenti più importanti per le famiglie chiamate a scegliere il percorso formativo dei propri figli. Attraverso la conoscenza diretta degli spazi e del personale educativo, i genitori possono infatti valutare l’ambiente in cui i bambini trascorreranno una fase fondamentale della loro crescita. Per partecipare o ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare la scuola al numero 3470978824 oppure scrivere all’indirizzo e-mail scolamariassmadelcarmelo@gmail.com.

L’invito è rivolto a tutte le famiglie del territorio interessate a conoscere da vicino la realtà educativa della scuola dell’infanzia “Maria Ss.ma del Carmelo”, che per una mattina aprirà le proprie porte per mostrare attività, progetti e servizi dedicati ai più piccoli.