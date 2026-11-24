Oggi, 24 novembre, ricorrono 35 anni dalla scomparsa di Freddie Mercury. Sono passati tanti anni, ma la sua voce, la sua musica e il suo talento continuano a vivere nel cuore di milioni di persone

Riceviamo e pubblichiamo:

Per me Freddie Mercury non è stato semplicemente un cantante. È stato un artista immenso, uno dei più grandi frontman della storia della musica, una voce straordinaria e una presenza sul palco difficilmente eguagliabile. Aveva la capacità di emozionare, trascinare e unire persone di ogni età e provenienza. Le sue canzoni non hanno età e continuano a parlare anche alle nuove generazioni.

Proprio oggi vorrei condividere un piccolo sogno.

Mi piacerebbe che Cerveteri potesse dedicargli un luogo, magari proprio il Parco della Legnara, che già ospita concerti, spettacoli e manifestazioni, trasformandolo simbolicamente nel Parco della Musica Freddie Mercury.

Oppure, se non fosse possibile, individuare un’altra area della nostra città dove ricordare questo straordinario artista.

Immaginate un parco con una targa dedicata a Freddie, uno spazio dove la musica sia protagonista, dove organizzare concerti, iniziative culturali e magari, ogni anno, una giornata in suo ricordo.

Credo che dedicare un luogo pubblico alla musica e a Freddie Mercury sarebbe anche un modo per trasmettere un messaggio importante ai giovani: la musica è cultura, libertà, espressione, emozione e unione tra le persone. Sarebbe un invito a conoscere la storia della musica, ad avvicinarsi all’arte e a scoprire quanto un artista possa lasciare un segno nella società anche dopo tanti anni.

So che può sembrare un sogno, ma credo che le città debbano anche saper sognare e riconoscere il valore di chi ha lasciato un segno nella storia.

Non sarebbe soltanto un omaggio a un cantante, ma un riconoscimento alla musica, all’arte e alla capacità di emozionare attraverso le proprie opere.

Non so se questo sogno diventerà mai realtà, ma mi piacerebbe provarci e sapere cosa ne pensano i cittadini.

Perché alcune voci non smettono mai di cantare, anche quando chi le ha portate al mondo non c’è più.

Ciao Freddie