“Gli atleti di Cerveteri ancora una volta protagonisti in competizioni di livello nazionale. Due medaglie di bronzo in una disciplina quale il karate magari meno celebre del calcio, del tennis o di quegli sport che ogni giorno imperversano sulle cronache, ma che richiede grande impegno, sforzo e dedizione. Due giovani ragazzi della nostra città che spero possano proseguire con dedizione nello sport e possano raggiungere traguardi sempre più prestigiosi”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, nel complimentarsi con Andrea Morriello e Valerio Costanzo, reduci rispettivamente dall’Open League di Roma e dalla Coppa Italia di Tivoli.

Cerveteri brilla nel karate: bronzo per Andrea Morriello e Valerio Costanzo

Nel dettaglio, Morriello, allenato dal Maestro Vincenzo Riccardi, ha conquistato la medaglia di Bronzo all’Open League tenutasi al Palapellicone di Roma: una competizione prestigiosa che oltre alla medaglia, gli ha consentito di acquisire ulteriori punti nel ranking che potrebbe portarlo ad una convocazione ai prossimi Europei di categoria. Valerio Costanzo invece, formato dal Maestro Jgor Carta, ha conquistato un bronzo di kata e kumute nella Coppa Italia tenutasi a Tivoli.

“Mi complimento con Andrea e Valerio per il prestigioso risultato raggiunto e con i loro allenatori Vincenzo e Jgor – ha dichiarato Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – due medaglie frutto di sacrificio e impegno quotidiano. Quando dei giovani ragazzi della nostra città si distinguono in manifestazioni di richiamo nazionale è sempre un motivo d’orgoglio: conferma quanto l’attività sportiva di Cerveteri sia florida e quanto i nostri ragazzi siano dediti ad uno stile di vita sano basato sul rispetto delle regole e della società. A loro, giungano i miei complimenti e l’augurio di continuare a praticare sport con lo stesso amore di sempre, sempre con maggior determinazione e voglia di divertirsi nella disciplina che hanno scelto. Prossimamente, come accade oramai ogni anno, sicuramente avremo piacere di coinvolgerli in una grande giornata di festa dedicata a tutte le eccellenze sportive della nostra città”