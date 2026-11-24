Entra nella fase operativa il progetto «Dopo di noi» nel quartiere Caere Vetus di Ladispoli, con la posa della prima pietra prevista a dicembre. L’intervento, già approvato da Giunta e Consiglio comunale dopo un percorso condiviso con famiglie, terzo settore, Asl e Regione Lazio, mira a garantire un futuro dignitoso e autonomo alle persone con disabilità gravissima.

Come illustrato dal delegato al Bilancio Eugenio Trani, non sarà una grande struttura assistenziale ma un contesto familiare composto da due unità abitative: ospiterà inizialmente 10 persone (ampliabili fino a 20), con camere da oltre 20 metri quadrati dotate di bagno privato, cucine, saloni condivisi e spazi verdi privi di barriere architettoniche, il tutto gestito da educatori e operatori socio-sanitari qualificati. L’opera sarà interamente finanziata senza costi per le casse comunali grazie a un contributo straordinario di 951mila euro legato a un accordo urbanistico sulla via Aurelia.Entra nella fase operativa il progetto «Dopo di noi» nel quartiere Caere Vetus di Ladispoli, con la posa della prima pietra prevista a dicembre. L’intervento, già approvato da Giunta e Consiglio comunale dopo un percorso condiviso con famiglie, terzo settore, Asl e Regione Lazio, mira a garantire un futuro dignitoso e autonomo alle persone con disabilità gravissima.

Come illustrato dal delegato al Bilancio Eugenio Trani, non sarà una grande struttura assistenziale ma un contesto familiare composto da due unità abitative: ospiterà inizialmente 10 persone (ampliabili fino a 20), con camere da oltre 20 metri quadrati dotate di bagno privato, cucine, saloni condivisi e spazi verdi privi di barriere architettoniche, il tutto gestito da educatori e operatori socio-sanitari qualificati. L’opera sarà interamente finanziata senza costi per le casse comunali grazie a un contributo straordinario di 951mila euro legato a un accordo urbanistico sulla via Aurelia.