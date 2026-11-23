CERVETERI – La macchina amministrativa del Comune di Cerveteri si prepara a rafforzare i propri uffici con l’ingresso di nuovo personale. Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 13 novembre 2026, l’esecutivo guidato dal sindaco Elena Maria Gubetti ha approvato all’unanimità l’aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, dando il via libera a una nuova tranche di reclutamenti tramite lo scorrimento delle graduatorie comunali già in vigore.
I nuovi ingressi previsti Il provvedimento integra la programmazione dei fabbisogni del personale per il biennio 2026-2027 intervenendo su due fronti principali:
- Sostituzione del personale cessato (tempo indeterminato): Tra gennaio e settembre 2026 sono cessate dal servizio 4 unità di personale. Per garantire la continuità operativa degli uffici, l’amministrazione ha deciso di assumere 4 istruttori di categoria C entro il 2026 attingendo alle graduatorie dei concorsi già espletati dall’Ente e 1 ulteriore istruttore di categoria C nel 2027, rinviando le modalità di reclutamento a successivo atto.
- Contratti a tempo determinato: L’amministrazione procederà inoltre all’assunzione di 4 unità di personale a tempo pieno e determinato, sempre mediante lo scorrimento delle proprie graduatorie. La copertura finanziaria di questi posti è stata ripartita sui capitoli di spesa dedicati ai Servizi Sociali e ai fondi a carico dell’Ente.
Inoltre, la delibera stabilisce che eventuali ulteriori cessazioni che dovessero verificarsi nel corso dell’anno verranno coperte in via prioritaria scorrendo le graduatorie concorsuali valide (che includono profili di istruttore amministrativo, istruttore contabile, istruttore tecnico e agente di Polizia Locale).
I conti dell’Ente e la capacità assunzionale L’aggiornamento del piano assunzionale fa seguito all’approvazione del rendiconto di gestione 2025, che ha permesso di ricalcolare i margini finanziari del Comune in base ai parametri ministeriali. I dati certificati nel documento evidenziano una situazione virtuosa per le casse comunali:
- Rapporto spesa/entrate: A fronte di una popolazione di 38.181 abitanti (dato al 31 dicembre 2025), il limite massimo fissato dalla legge per il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti nette è del 27%. Cerveteri si attesta al 12,30% (con una spesa del personale 2025 pari a circa 3,85 milioni di euro su una media triennale di entrate correnti nette di 31,3 milioni).
- Margine di spesa: Rientrando nella fascia dei Comuni con bassa incidenza della spesa di personale, l’Ente dispone di un margine teorico massimo di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato pari a 4.605.037,98 euro. Per quanto riguarda invece il lavoro flessibile (contratti a tempo determinato), resta fermo il tetto storico della spesa sostenuta nel 2009, fissato a 269.000 euro.
La delibera, che ha già ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, è stata dichiarata immediatamente eseguibile per consentire agli uffici competenti di avviare subito le procedure amministrative necessarie all’ingresso delle nuove risorse.