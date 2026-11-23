Ladispoli – La settimana si apre con un episodio di grave intimidazione ai danni del mondo del volontariato e della tutela ambientale a LadispoliFai clic per aprire il riquadro laterale per ulteriori informazioni. Nella notte, ignoti hanno squarciato tutte e quattro le gomme dell’auto di servizio in uso alle guardie ecozoofile di FareAmbiente, mezzo utilizzato quotidianamente per attività di supporto alla cittadinanza, contrasto al degrado e difesa dell’ambiente e degli animali.

L’episodio si è verificato in zona Piazzale Nazario SauroFai clic per aprire il riquadro laterale per ulteriori informazioni, nel quartiere Caere VetusFai clic per aprire il riquadro laterale per ulteriori informazioni. A denunciare l’accaduto con dura amarezza è stato Piero Ciancamerla, responsabile delle guardie ecozoofile locali, che ha parlato apertamente di un gesto mirato e vigliacco contro chi opera ogni giorno per la legalità e il benessere collettivo.

Secondo quanto riferito, il veicolo resterà fermo e i costi per la sostituzione degli pneumatici graveranno sulle tasche dei volontari. Nel suo intervento, Ciancamerla ha evidenziato il clima di insicurezza percepito sul territorio e la necessità di non arretrare di fronte a prepotenze e illegalità, ribadendo l’impegno del nucleo al fianco della parte sana della città.

L’associazione ha annunciato l’intenzione di presentare denuncia in Questura. Saranno ora le forze dell’ordine a svolgere gli accertamenti, anche attraverso l’eventuale acquisizione delle immagini di sistemi di videosorveglianza privati presenti nella zona per tentare di individuare i responsabili. Nel frattempo, non sono mancati i primi attestati di solidarietà da parte di cittadini e sostenitori verso i volontari.