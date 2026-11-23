Un ordigno artigianale ha danneggiato il cancello dell’abitazione della madre 84enne di Stefano Frignani, 59 anni, conosciuto negli ambienti criminali romani con il soprannome di “Lupo”. Nessun ferito. I carabinieri indagano per chiarire il movente e individuare i responsabili.

Santa Marinella, esplosione nella notte davanti alla casa della madre del “Lupo”: si indaga sulla pista intimidatoria –

SANTA MARINELLA – Un’esplosione nel cuore della notte, un cancello danneggiato e l’ombra di un possibile messaggio intimidatorio. È quanto accaduto tra sabato 21 e domenica 22 novembre a Santa Marinella, sul litorale romano, dove un ordigno artigianale è stato fatto esplodere davanti a un’abitazione riconducibile alla famiglia di un noto esponente della criminalità capitolina.

Nel mirino è finita la casa della madre di Stefano Frignani, 59 anni, conosciuto con il soprannome di “Lupo”, attualmente detenuto e il cui nome è emerso in passato nell’ambito di vicende giudiziarie legate alla criminalità romana.

Secondo le prime ricostruzioni, a provocare la deflagrazione sarebbe stato un petardo artigianale collocato nei pressi del cancello d’ingresso dell’immobile. L’esplosione ha danneggiato la struttura che affaccia sulla strada, senza provocare feriti.

All’interno dell’abitazione si trovava la madre 84enne dell’uomo, circostanza che rende particolarmente delicato l’episodio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Civitavecchia, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto e raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.

Gli investigatori stanno inoltre acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di individuare chi possa aver raggiunto l’abitazione e collocato l’ordigno.

A rendere ancora più significativo il contesto è un precedente risalente al 2025. Proprio all’interno della stessa abitazione, infatti, Stefano Frignani era stato arrestato nell’ambito di un’operazione collegata a contrasti tra gruppi criminali attivi nelle zone romane del Trullo e di Corviale.

Un passato che gli investigatori stanno prendendo in considerazione per comprendere se l’esplosione possa rappresentare un avvertimento rivolto all’uomo, nonostante la sua attuale detenzione, oppure se dietro il gesto possano nascondersi altre motivazioni.

La pista intimidatoria resta al momento un’ipotesi investigativa, senza conferme definitive sul movente e senza elementi pubblicamente accertati che consentano di attribuire responsabilità.

L’episodio si inserisce in un periodo segnato da diverse esplosioni di ordigni rudimentali tra Roma e il territorio metropolitano, alcune delle quali oggetto di indagini per possibili collegamenti con contrasti negli ambienti criminali. Non è tuttavia accertato che questi episodi siano riconducibili a un’unica strategia.

Resta dunque da chiarire chi abbia agito e soprattutto quale fosse il reale obiettivo dell’esplosione.

Un boato nella notte che riaccende l’attenzione sulla sicurezza del litorale romano, mentre proseguono gli accertamenti dei carabinieri per fare piena luce su un episodio che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze per le persone.