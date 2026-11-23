In occasione della ricorrenza del 22 novembre, la sindaca Elena Gubetti rende omaggio al Gruppo Bandistico Cerite, ai cori e alle scuole di musica. Un riconoscimento speciale al maestro Augusto Travagliati, alla presidente Antonella Badini e a tutti i musicisti che mantengono viva una preziosa tradizione cittadina.

Cerveteri celebra Santa Cecilia: la musica che unisce generazioni e custodisce l’identità di una comunità –

CERVETERI – La musica come linguaggio universale, capace di superare le differenze generazionali, custodire le tradizioni e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità. È questo il messaggio che ha accompagnato ieri, domenica 22 novembre, la celebrazione di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti, un’occasione particolarmente sentita anche a Cerveteri.

A sottolineare il valore della ricorrenza è stata la sindaca Elena Gubetti, che attraverso un messaggio pubblico ha rivolto un pensiero di gratitudine al Gruppo Bandistico Cerite, ai cori, alle scuole di musica, ai maestri e agli allievi che, con dedizione e passione, contribuiscono quotidianamente ad arricchire la vita culturale della città.

Al centro della riflessione, il significato più profondo del fare musica insieme. Una banda cittadina non rappresenta soltanto un insieme di strumenti e musicisti, ma un luogo di incontro nel quale giovani e anziani condividono esperienze, emozioni e obiettivi, superando le barriere dell’età attraverso un linguaggio comune.

Perché l’armonia, prima ancora di essere un risultato musicale, nasce dalla capacità di ascoltare gli altri, rispettarne i tempi e riconoscere il valore di ogni singolo contributo. Un principio che, come evidenziato dalla prima cittadina, richiama direttamente il significato dello stare insieme e del sentirsi parte di una comunità.

La banda diventa così un autentico patrimonio umano e culturale, capace di accompagnare i momenti più significativi della vita cittadina, trasformando piazze, chiese e manifestazioni popolari in occasioni di partecipazione e condivisione. Una presenza che mantiene viva la memoria collettiva e trasmette alle nuove generazioni il valore delle proprie radici.

Particolarmente sentito il ringraziamento rivolto dalla sindaca al maestro Augusto Travagliati, che da molti anni guida il Gruppo Bandistico Cerite con passione e professionalità, e alla presidente Antonella Badini, insieme a tutti i musicisti che continuano a dedicare tempo ed energie a questa importante realtà del territorio.

Un riconoscimento che va oltre l’aspetto artistico, valorizzando il ruolo sociale ed educativo della musica, capace di insegnare collaborazione, disciplina, rispetto reciproco e spirito di appartenenza.

La festa di Santa Cecilia è diventata così anche un’occasione per ricordare quanto siano preziose quelle realtà associative che, spesso lontano dai riflettori, contribuiscono a mantenere vivo il tessuto culturale e sociale delle città.

A Cerveteri, la musica continua a essere molto più di una melodia: è memoria, identità e comunità. Un patrimonio che attraversa le generazioni e che, grazie all’impegno di chi lo custodisce, continua a raccontare la storia e l’anima del territorio.