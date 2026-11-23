La giovane artista trionfa a LAZIOSound 2026, pubblica il suo primo singolo “Non ho bisogno di niente” e si prepara a esibirsi a Casa Sanremo nel febbraio 2027. L’orgoglio della sindaca Elena Gubetti e di tutta la comunità.

Da Cerveteri a Casa Sanremo: a 15 anni Melissa Salvino conquista la scena musicale –

Ci sono sogni che nascono in silenzio, crescono attraverso la passione e il sacrificio e, un giorno, trovano finalmente il palcoscenico che meritano. È la storia di Melissa Salvino, giovane talento di Cerveteri che, a soli 15 anni, ha conquistato la sesta edizione di LAZIOSound 2026 nella categoria Interpreti, aprendosi le porte di una delle vetrine musicali più importanti d’Italia: Casa Sanremo.

Un traguardo che rappresenta non soltanto una straordinaria soddisfazione personale, ma anche un motivo di orgoglio per un’intera comunità che oggi applaude il talento di una sua giovane artista.

Il successo arriva grazie a LAZIOSound, il programma promosso dalla Regione Lazio e gestito da LAZIOcrea per sostenere e valorizzare i talenti emergenti del panorama musicale.

Dalla vittoria è nato anche il suo primo singolo, “Non ho bisogno di niente”, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 20 novembre 2026. Il brano, realizzato insieme al direttore artistico Paolo Vita e al team di Stemma Records, affronta un tema particolarmente significativo: il rapporto delle donne con la propria immagine, le insicurezze personali e quella continua ricerca di risposte che spesso conduce a confrontarsi con i propri pensieri e le proprie fragilità.

Una canzone che parla di consapevolezza, di crescita e della necessità di imparare ad accettarsi, affidando alla musica emozioni e riflessioni che attraversano generazioni diverse. È inoltre prevista la pubblicazione del videoclip ufficiale.

Ma il viaggio artistico di Melissa è soltanto all’inizio. Nel febbraio 2027 la giovane cantante sarà protagonista a Casa Sanremo, dove si esibirà insieme agli altri vincitori del contest durante la settimana del Festival della Canzone Italiana.

A celebrare questo importante risultato è stata anche Elena Gubetti, sindaca di Cerveteri, che attraverso i propri canali social ha espresso entusiasmo e soddisfazione per il successo della giovane concittadina, sottolineando quanto il talento, la passione e l’impegno di Melissa rappresentino un esempio positivo per tutta la comunità.

Un riconoscimento che arriva proprio nei giorni dedicati ai festeggiamenti di Santa Cecilia, patrona della musica, rendendo ancora più significativo il legame tra la tradizione musicale del territorio e le nuove generazioni.

Da Cerveteri a Sanremo, dunque, il passo è quello di un sogno che comincia a diventare realtà. Per Melissa Salvino si apre una nuova pagina artistica, fatta di opportunità, emozioni e nuove sfide.

Perché a volte bastano una voce, una canzone e il coraggio di credere nelle proprie possibilità per trasformare una passione in un futuro tutto da scrivere. E questa volta, insieme a Melissa, a sognare è anche Cerveteri.