Due iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne nell’ambito del calendario “Inciso 25 e oltre”. In programma “Il dolce che spezza la violenza” e “Dalla parte di lei”, per trasformare la sensibilizzazione in gesti concreti di sostegno e partecipazione.

Bracciano dice no alla violenza sulle donne: il 25 novembre tra solidarietà, cultura e testimonianze –

BRACCIANO – Un piccolo gesto di solidarietà, una parola condivisa, una testimonianza capace di accendere una riflessione. A Bracciano la lotta contro la violenza sulle donne passa attraverso la partecipazione della comunità, con due appuntamenti in programma mercoledì 25 novembre 2026, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Le iniziative rientrano nel calendario “Inciso 25 e oltre”, promosso attraverso la collaborazione tra associazioni, istituzioni e realtà del territorio, con l’obiettivo di diffondere una cultura fondata sul rispetto, sulla parità e sulla libertà, ricordando che il contrasto alla violenza di genere richiede un impegno quotidiano, ben oltre una singola ricorrenza.

La giornata si aprirà dalle ore 10.00 alle 13.00, in via IV Novembre, con l’iniziativa “Il dolce che spezza la violenza”, a cura di Rete Lia e Centro Donna.

Protagonista sarà un biscotto d’autore, accompagnato da una confezione realizzata per l’occasione, simbolo di un messaggio che unisce creatività e solidarietà. Il ricavato contribuirà ad alimentare il Fondo destinato alle donne e alle madri in difficoltà e alle vittime di violenza fisica, economica e psicologica.

Un’iniziativa che dimostra come anche un gesto semplice possa diventare uno strumento concreto di vicinanza e sostegno, trasformando la sensibilizzazione in un aiuto reale per chi attraversa situazioni di fragilità.

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, l’attenzione si sposterà al Centro Civico “Don Milani”, in traversa Paolo Borsellino 31, a Bracciano Nuova, dove si terrà l’incontro “Dalla parte di lei – Buoni esempi di battaglie condivise”.

L’appuntamento, curato dai volontari di BarattiAmo Pagine e Pensieri, sarà dedicato al confronto e alla condivisione di esperienze, con l’intento di valorizzare percorsi di consapevolezza, solidarietà e impegno contro ogni forma di violenza.

A curare l’iniziativa saranno Luigia de Michele, Elisabetta Flumeri e Beatrice Maffei, con la partecipazione del dott. Alessandro Lembo. Il programma sarà arricchito dagli intermezzi musicali di Diana Guitarrini, voce e chitarra, e Niccolò Lauzi, alle percussioni.

L’evento, organizzato in compartecipazione con “Babbucce Rosse”, sarà a ingresso libero e gratuito.

Due appuntamenti differenti, ma uniti da un unico obiettivo: ricordare che la violenza sulle donne non è una questione privata, bensì una responsabilità che coinvolge l’intera società.

Attraverso il linguaggio della solidarietà, della cultura e della musica, Bracciano rinnova così il proprio impegno nella costruzione di una comunità più attenta, consapevole e capace di riconoscere i segnali della violenza.

Perché spezzare il silenzio è il primo passo per spezzare la violenza. E ogni gesto, ogni voce e ogni occasione di incontro possono contribuire a costruire una società nella quale nessuna donna debba sentirsi sola.

Resta fondamentale ricordare il 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking, gratuito e attivo 24 ore su 24, punto di riferimento per chi subisce violenza o ha bisogno di informazioni, ascolto e orientamento.