Lunedì 23 novembre, alle ore 15.30, nell’Aula Consiliare del Granarone, un incontro dedicato alle conseguenze private e sociali della violenza di genere. Le operatrici del Centro Antiviolenza “Le Farfalle”, AUSER e Scuolambiente a confronto con cittadini, istituzioni e associazioni del territorio.

Cerveteri, “Il prezzo del silenzio”: quando la violenza sulle donne diventa una responsabilità di tutti –

CERVETERI – Rompere il silenzio, dare voce a chi troppo spesso non riesce a farsi ascoltare e trasformare la consapevolezza in responsabilità collettiva. È questo il significato dell’incontro “Il prezzo del silenzio – Conseguenze private e sociali della violenza di genere”, in programma lunedì 23 novembre 2026, alle ore 15.30, presso l’Aula Consiliare del Granarone di Cerveteri.

L’iniziativa, che vede coinvolti il Centro Antiviolenza “Le Farfalle” di Cerveteri, AUSER Civitavecchia – gruppo Cerveteri-Ladispoli e Scuolambiente, con la partecipazione istituzionale del Comune di Cerveteri, si inserisce nel calendario degli appuntamenti dedicati alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

Al centro dell’incontro una riflessione che supera i confini della dimensione privata: la violenza di genere non riguarda soltanto chi la subisce, ma coinvolge l’intera società, chiamata a riconoscerne le conseguenze e a costruire risposte concrete.

Spesso consumata nella solitudine e nel silenzio delle mura domestiche, la violenza lascia ferite profonde che si ripercuotono sulla vita delle donne, dei figli e delle famiglie, rendendo indispensabile una rete di sostegno capace di intervenire attraverso prevenzione, educazione, ascolto e protezione.

Un impegno che richiede risorse economiche, professionalità specializzate, strutture di accoglienza e percorsi di autonomia, affinché le vittime possano trovare non soltanto aiuto immediato, ma anche opportunità reali per ricostruire la propria vita.

Durante l’appuntamento, le operatrici del Centro Antiviolenza “Le Farfalle” porteranno la propria testimonianza ed esperienza sul territorio, illustrando gli aspetti più significativi del fenomeno e confrontandosi direttamente con i cittadini.

Il contributo di AUSER Civitavecchia – gruppo Cerveteri-Ladispoli, in collaborazione con Scuolambiente, rafforza il valore di un’iniziativa che punta a coinvolgere associazioni, istituzioni e comunità locale in un percorso condiviso di sensibilizzazione e responsabilità.

L’obiettivo è quello di superare l’indifferenza e riconoscere che dietro ogni storia di violenza esiste una responsabilità sociale che non può essere ignorata.

Un messaggio che richiama anche l’appello di Elena Cecchettin, diventato simbolo della necessità di rompere il silenzio e “fare rumore” contro la violenza di genere.

L’incontro al Granarone vuole dunque rappresentare non soltanto un momento di approfondimento, ma un’occasione di ascolto e partecipazione, nella convinzione che il cambiamento debba partire dalla consapevolezza di ciascuno.

Perché il silenzio ha un prezzo che nessuna donna dovrebbe essere costretta a pagare. E romperlo è una responsabilità che appartiene a tutta la comunità.