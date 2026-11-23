La città aderisce alla campagna nazionale “GO BLUE”, promossa da UNICEF Italia e ANCI in occasione della Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza. Un gesto simbolico per ribadire l’importanza della tutela e del futuro delle nuove generazioni.

Santa Marinella si illumina di blu: il Castelletto diventa simbolo dei diritti dell’infanzia –

SANTA MARINELLA – Una luce blu per accendere l’attenzione sui diritti dei bambini e degli adolescenti. Anche Santa Marinella ha scelto di partecipare alla campagna nazionale “GO BLUE”, promossa da UNICEF Italia e ANCI, illuminando di blu il Castelletto, sede della Polizia Locale e uno degli edifici rappresentativi della città.

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni della Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre ogni anno il 20 novembre, anniversario dell’adozione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989.

Attraverso questa adesione, l’Amministrazione comunale ha voluto rinnovare il proprio impegno nella promozione e nella tutela dei diritti dei più giovani, richiamando l’attenzione sull’importanza di garantire a ogni bambino e adolescente opportunità di crescita, istruzione, protezione e partecipazione alla vita sociale.

Il Castelletto illuminato di blu diventa così un messaggio rivolto all’intera comunità, un invito a riconoscere nei diritti dell’infanzia non soltanto un principio universale, ma una responsabilità collettiva che coinvolge istituzioni, famiglie, scuole e cittadini.

Il blu, colore simbolo dell’UNICEF, rappresenta idealmente la solidarietà e l’impegno verso le nuove generazioni, ricordando quanto sia fondamentale costruire una società capace di ascoltare, proteggere e valorizzare i più giovani.

Come sottolineato dall’Amministrazione comunale, si tratta di un gesto simbolico ma significativo, perché i diritti dell’infanzia non possono essere celebrati soltanto in una giornata, ma devono orientare quotidianamente le scelte e l’azione delle istituzioni.

Con la partecipazione a “GO BLUE”, Santa Marinella si unisce dunque alle amministrazioni che hanno scelto di dare visibilità a un messaggio di responsabilità e sensibilizzazione.

Perché illuminare un edificio di blu significa, soprattutto, ricordare che il futuro di una comunità comincia dalla cura e dal rispetto dei diritti dei suoi cittadini più giovani.