Grande partecipazione nella Chiesa di San Giuseppe per il cinquantesimo anniversario del Gruppo Scout AGESCI Santa Marinella 1. Una celebrazione alla presenza del Vescovo Gianrico Ruzza, delle autorità cittadine e di tante generazioni unite dallo spirito scout.

Santa Marinella, mezzo secolo di scoutismo: 50 anni di valori, amicizia e servizio alla comunità –

SANTA MARINELLA – Cinquant’anni di storia, di amicizia, di solidarietà e di impegno al servizio degli altri. Una giornata carica di emozione quella di domenica 22 novembre, quando la comunità di Santa Marinella si è ritrovata nella Chiesa di San Giuseppe per celebrare il cinquantesimo anniversario del Gruppo Scout AGESCI Santa Marinella 1, una realtà che da mezzo secolo accompagna la crescita di generazioni di giovani, trasmettendo valori che continuano a rappresentare un patrimonio prezioso per il territorio.

La cerimonia, particolarmente sentita e partecipata, ha visto la presenza di S.E. Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo della Diocesi di Porto-Santa Rufina, e di Don Paolo Tammi, insieme a numerosi rappresentanti delle istituzioni locali.

Tra i presenti il sindaco Alessio Manuelli, l’assessore Francesco Fiorucci, i consiglieri comunali Daniele Fedrigo e Roberta Ara, i delegati Precetti e Serpieri e l’ex sindaco Marco Maggi. A condividere questo importante anniversario anche i capi scout, le ragazze e i ragazzi del gruppo, le rappresentanze scout provenienti dalle città vicine e numerosi cittadini.

Non soltanto una ricorrenza, ma un’occasione per riconoscere il valore educativo e sociale di un’associazione che, attraverso il proprio cammino, ha contribuito a formare giovani cittadini consapevoli, insegnando loro il significato della responsabilità, della condivisione, del rispetto e dell’attenzione verso il prossimo.

Cinquant’anni di scoutismo significano cinquant’anni di esperienze, incontri, sfide e piccoli grandi gesti di solidarietà, attraverso i quali il Gruppo Santa Marinella 1 è diventato un autentico punto di riferimento per la comunità.

L’anniversario ha rappresentato anche un momento di incontro tra passato, presente e futuro, nel segno di un impegno educativo che continua a rinnovarsi attraverso le nuove generazioni.

Un traguardo importante, dunque, che non segna soltanto il raggiungimento di mezzo secolo di attività, ma rinnova il significato di una missione fondata sull’amicizia, sul servizio, sulla solidarietà e sulla pace.

Perché cinquant’anni raccontano una storia, ma sono soprattutto le nuove generazioni a scriverne il futuro.

Al Gruppo Scout AGESCI Santa Marinella 1 l’augurio più bello, racchiuso in due parole che appartengono da sempre allo spirito scout: buona strada!