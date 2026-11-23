I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito, nelle ultime ore, un piano straordinario di controlli economici e del territorio, concentrando l’attenzione sul Litorale Nord e nei quartieri di Magliana e Portuense.

L’operazione, coordinata dalle Fiamme Gialle del II Gruppo Roma e del Gruppo Civitavecchia con l’ausilio dei Reparti alla sede di Roma e delle Compagnie di Ladispoli e Fiumicino, ha visto l’impiego di circa 65 militari, di unità cinofile e Baschi Verdi, ed è stata orientata in modo capillare verso diverse attività commerciali tra cui ferramenta, parrucchieri, centri estetici, ristoranti, bar e altri esercizi di vicinato.

Nel corso delle attività sono stati eseguiti complessivamente oltre 40 interventi di natura economico-finanziaria, un dispositivo ad alto impatto che ha permesso di monitorare gli esercizi commerciali della zona. Sul fronte della sicurezza economico-finanziaria nelle attività commerciali ispezionate, all’interno di varie attività, a contrasto della concorrenza sleale e codice doganale, le Fiamme Gialle hanno scoperto e sottoposto a sequestro oltre 12.000 articoli contraffatti, 66.000 articoli in violazione al Codice del Consumo – intercettati nel monitoraggio di negozi per casalinghi e minimarket – 80.000 articoli per fumatori in violazione al Codice Doganale.

Sul fronte della tutela fiscale, su 26 controlli strumentali complessivamente effettuati ben 13 sono risultati irregolari. Inoltre, le Fiamme Gialle Ladispolane hanno scovato in Ladispoli e Cerveteri, presso una barberia e un ristorante, 2 lavoratori totalmente in nero, ovvero impiegati in completa assenza di contratti e delle relative coperture previdenziali e assicurative. Sono stati inoltre sottoposti a controllo 2 esercizi ove erano istallate complessivamente 7 apparecchiature AWP (Amusement with Prizes) per la verifica del loro corretto funzionamento.

L’operazione si è estesa parallelamente anche alle arterie stradali d’accesso ai quartieri con mirati posti di blocco: i militari hanno eseguito controlli sulla circolazione delle merci su strada verificando 88 mezzi e identificando 105 soggetti. Durante queste attività, sono state individuati 4 autoveicoli che circolavano con la revisione scaduta e sono stati sottoposti a sequestro un totale di 58 gr. di hashish, 15.30 gr. di marijuana e 1 gr. di cocaina. L’attività complessiva si inquadra nel costante dispositivo di vigilanza economica e finanziaria della Guardia di Finanza per salvaguardare il rispetto delle regole di leale concorrenza tra gli operatori del settore, tutelare i lavoratori e la sicurezza dei cittadini.

In tale prospettiva, l’attività si traduce nel rafforzamento della sicurezza urbana, e del presidio del territorio a contrasto dei fenomeni di degrado nelle aree a maggiore densità urbana, in attuazione delle decisioni ampiamente condivise in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (C.O.S.P.), su indicazione del Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini.