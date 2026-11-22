Alla cura dello spazio partecipano le persone con disabilità del progetto PNRR Nuova Era. L’appuntamento, alle 10.30, si inserisce nelle iniziative contro la violenza sulle donne

Bracciano, Parco Marinai d’Italia, il 24 novembre l’inaugurazione dell’area verde riqualificata. Un’area verde riqualificata a disposizione della cittadinanza, alla cui cura contribuiscono anche le persone con disabilità. Martedì 24 novembre, alle 10.30, sarà inaugurato lo spazio pubblico presso il Parco Marinai d’Italia, dietro al Conad: un intervento che mette insieme il recupero di un luogo della comunità e un’esperienza concreta di inclusione. La riqualificazione è stata realizzata con il contributo di Conad. Alla cura e alla manutenzione dell’area partecipano le persone con disabilità coinvolte nel progetto PNRR Nuova Era – Edilizia Residenziale per l’Autonomia. Una collaborazione che permette loro di contribuire alla valorizzazione di uno spazio destinato a tutti.

L’area ospita anche la panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. L’inaugurazione si inserisce nelle iniziative legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con l’obiettivo di rinnovare l’impegno della comunità nella promozione del rispetto e nel contrasto a ogni forma di violenza. L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza, per condividere l’apertura di uno spazio pensato per essere più curato, accogliente e inclusivo.