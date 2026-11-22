Daniele Di Stefano (27 anni, di Ladispoli) ha conquistato uno storico terzo posto nei 1.500 metri nella tappa di Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità a Obihiro, in Giappone. Per l’azzurro si tratta del primo podio in carriera in una gara contro il tempo sul massimo circuito.

Di Stefano ha chiuso a +1”14 dal cinese Ning Zhongyan (vincitore con il record della pista in 1’43”58) e alle spalle dello statunitense Jordan Stolz (+0”21). Buon 17º posto all’esordio nella specialità in Division A per l’altro italiano in gara, Riccardo Lorello.

Pattinaggio di velocità, impresa del ladispolano Daniele Di Stefano: è bronzo nei 1.500m in Giappone

L’Amministrazione comunale si congratula con il ladispolano Daniele Di Stefano, atleta delle Fiamme Oro, per la prestigiosa medaglia di bronzo conquistata in Giappone nei 1.500 metri di pattinaggio di velocità.

Un risultato straordinario che riempie d’orgoglio tutta Ladispoli e conferma il valore di un atleta che, con talento, impegno e sacrificio, sta portando il nome della città ai massimi livelli dello sport internazionale.

“Daniele è motivo di grande orgoglio per tutta Ladispoli – dichiara il sindaco Alessandro Grando –. I suoi successi dimostrano ancora una volta che dalla nostra città possono emergere campioni capaci di affermarsi a livello mondiale. A lui vanno i complimenti miei personali e di tutta l’Amministrazione comunale. Risultati come questo rafforzano la nostra convinzione di voler continuare a investire nello sport e nel ruolo di Ladispoli come Città dello Sport. Congratulazioni Daniele!”, conclude il primo cittadino.

“Questa medaglia è una bellissima notizia per tutta la comunità sportiva ladispolana – aggiunge il delegato allo Sport Fabio Ciampa –. Daniele rappresenta un esempio per tanti giovani e testimonia quanto impegno, passione e determinazione possano portare lontano. Siamo orgogliosi di lui e dei risultati che sta ottenendo. Ladispoli Città dello Sport è anche questo: valorizzare i talenti, sostenere lo sport e celebrare i nostri campioni”, conclude Ciampa.