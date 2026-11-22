I due gruppi chiedono verifiche e tempi certi per affrontare i problemi segnalati. Federico Ascani interviene sui commenti offensivi rivolti ai ragazzi sui social

Rinnovamento per Ladispoli e VIVA Ladispoli al fianco degli studenti del Pertini: “Non chiedono privilegi”. Verifiche sulle criticità segnalate dagli studenti, tempi certi e un programma di interventi. È quanto chiedono Rinnovamento per Ladispoli e VIVA Ladispoli, che esprimono il proprio sostegno alla protesta degli studenti del liceo Pertini e la loro vicinanza alle famiglie e al personale scolastico.

Nel comunicato, i due gruppi richiamano le questioni al centro della mobilitazione: infiltrazioni, muffa, riscaldamento, impianti, ricambio d’aria, palestra e connessione Wi-Fi. Problemi che, sottolineano, incidono sulla vita scolastica e sul diritto dei ragazzi a studiare in ambienti sicuri, dignitosi e adeguati. “I ragazzi non chiedono privilegi, chiedono condizioni migliori per studiare, crescere e costruire il proprio futuro», scrivono Rinnovamento per Ladispoli e VIVA Ladispoli. La richiesta è che alle segnalazioni seguano risposte concrete, riconoscendo alla scuola un ruolo centrale nelle scelte e nelle attenzioni della città. «I giovani non sono il futuro soltanto nelle dichiarazioni, sono una priorità nel presente”.

Il comunicato affronta anche le reazioni alla protesta sui social, denunciando commenti malevoli e offensivi nei confronti degli studenti. Su questo punto i due gruppi hanno chiesto un intervento a Federico Ascani, ex studente e rappresentante d’istituto del Pertini ed ex consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale, dove si è occupato anche delle questioni relative alle scuole superiori. Ascani esprime “profondo biasimo” per i commenti di scherno e derisione e richiama una contraddizione nel modo in cui gli adulti si rapportano alla partecipazione dei ragazzi.

“Ci lamentiamo spesso dei giovani perché li consideriamo disinteressati, distratti e lontani dalla vita della comunità. Poi, quando decidono di impegnarsi e far sentire la propria voce, c’è chi li deride e li invita a tornare sui banchi. È una contraddizione sulla quale dovremmo riflettere”. Un sostegno accompagnato dal richiamo al rispetto delle regole. Agli studenti del Pertini, Ascani rivolge l’invito a continuare a credere nelle proprie idee e a rivendicare ciò che ritengono giusto, con l’auspicio che sempre più giovani affianchino allo studio l’impegno nella vita della comunità. “Perché abbiamo bisogno di giovani protagonisti del proprio futuro, non di spettatori. E prima di giudicarli, dovremmo imparare ad ascoltarli”.