La spiaggia e il profilo della torre compaiono nella fiction con Serena Rossi, dedicata alla famiglia che ha fatto collezionare figurine a generazioni di italiani

Ladispoli, anche Torre Flavia nella storia delle figurine Panini. C’è anche un pezzo di Ladispoli nella storia televisiva delle figurine Panini. La spiaggia di Torre Flavia compare nelle immagini di “La famiglia Panini – L’avventura delle figurine”. Uno scorcio familiare a chi frequenta il nostro litorale, con i resti della torre ben riconoscibili sullo sfondo. A segnalarlo è un post nel gruppo Facebook “Ladispoli Città”, accompagnato dalla fotografia di una scena. Basta guardare alle spalle di Serena Rossi, in primo piano, per ritrovare quel profilo che, per i ladispolani, ha bisogno di poche presentazioni.

Diretta da Letizia Lamartire, la serie arriva oggi su Rai 1. E racconta le vicende della famiglia Panini dagli anni Quaranta fino al 1970. Al centro c’è Olga, interpretata da Serena Rossi, madre di otto figli e protagonista di un percorso che porterà una famiglia di Modena a costruire un’impresa conosciuta in tutto il mondo. La fiction è liberamente ispirata al romanzo “L’album dei sogni” di Luigi Garlando. E ripercorre l’avventura iniziata con un’edicola e diventata parte della memoria di tanti italiani. Una storia nella quale trova spazio anche la nostra spiaggia, con Torre Flavia a fare da sfondo. E con il piccolo piacere, per chi frequenta le nostre spiagge, di ritrovare sullo schermo un luogo di casa.