LADISPOLI – Compie un passo decisivo la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport comunale “Pala Ladislao”. Con la Determinazione Dirigenziale n. 2501 firmata dall’architetto Carlo Monda, dirigente dell’Area VI Lavori Pubblici, il Comune ha ufficialmente aggiudicato i lavori per la costruzione dell’impianto sportivo.

L’aggiudicazione e i costi L’appalto, espletato tramite procedura negoziata sulla piattaforma telematica accreditata ANAC, è stato assegnato sulla base di un ribasso del 6,5% sull’importo posto a base di gara. Il valore contrattuale dei lavori si attesta così a 2.050.799,51 euro (comprensivi degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera), che salgono a 2.255.879,46 euro con l’aggiunta dell’IVA di legge.

L’intervento rientra in un quadro tecnico-economico complessivo da oltre 3 milioni di euro (3.085.823,34 euro per l’esattezza), che include anche spese tecniche, imprevisti, forniture di attrezzature e arredi sportivi, oltre all’installazione di batterie di accumulo. L’opera è sostenuta per 2,4 milioni di euro da un contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport (nell’ambito dell’avviso “Sport e Salute 2025”), mentre la restante quota di 685.823,34 euro è coperta con fondi propri del bilancio comunale.

L’iter e i prossimi passi L’aggiudicazione arriva al termine di un iter amministrativo avviato nella primavera del 2026 con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica in Giunta e proseguito in estate con il via libera del Consiglio Comunale al progetto esecutivo e alla relativa deroga urbanistica. Dopo il parere favorevole del CONI ottenuto a settembre e l’avvio della gara a fine mese, l’amministrazione ha completato le verifiche preliminari di rito sull’aggiudicatario – compresi i controlli antimafia e la regolarità contributiva – dichiarando l’aggiudicazione immediatamente efficace.

Con l’impegno delle somme già formalizzato a bilancio, si avvicina ora l’apertura effettiva del cantiere per dotare la città di una nuova struttura polivalente. Si attendono, ora, notizie sul Pala Etruria della vicina Cerveteri, il cui iter sembrerebbe andare più a rilento.

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