Un bilancio sugli investimenti effettuati con i 6,2 milioni di euro ottenuti dal Piano in tre anni

PD Ladispoli sul PNRR: “Tanti milioni spesi e pochi risultati” –

Negli ultimi tre anni il Comune di Ladispoli ha avuto a disposizione tanti finanziamenti come mai accaduto in passato.

Il PD di Ladispoli ha diffuso in queste ore una nota dove fa i conti all’Amministrazione sulla gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: “Per il PNRR sono stati finanziati progetti per 6 milioni e 200 mila euro, progetti in parte utili, in parte molto meno”, scrivono.

“Di fatto, la città non si è nemmeno accorta dell’arrivo e poi dell’uso di questo ingente finanziamento”, chiosa il PD.

Il Partito di Elly Shlein aggiunge al Piano anche i fondi ottenuti direttamente da altri enti superiori: “La situazione appare ancora più criticabile se ai fondi del PNRR si aggiungono quelli arrivati da Stato e Regione.

Pur non tenendo conto dei 10 milioni previsti per le opere di difesa dall’erosione (lavori attesi da anni e non ancora avviati), la Giunta ha usato i fondi per il nuovo lungomare (1 milione), 2 milioni e 700 mila euro per Torre Flavia (il primo progetto era di 1 milione), 500 mila euro per il piazzale del Comune.

In totale, quindi, quasi 11 milioni di euro di finanziamenti e nemmeno un euro di questi è stato utilizzato per migliorare la viabilità, per fare marciapiedi larghi come prevede la normativa, per creare parcheggi.

E su questi progetti non c’è mai stato confronto con la minoranza, secondo un metodo profondamente antidemocratico. E dannoso per la città”.