Ripuliti i reperti e l’area circostante in riva al mare, fuori dagli scavi moderni
I resti lungo la Via Aurelia di Castrum Novum ripuliti dalle erbacce –
“Gli operai della Santa Marinella Servizi hanno completato un importante intervento di pulizia e sfalcio delle erbacce all’interno del sito archeologico di Castrum Novum, riportando pienamente alla luce i resti dell’antica colonia romana”.
È quanto riportato in una nota ufficiale del Comune di Santa Marinella a firma dell’Amministrazione.
Si tratta degli scavi esterni all’area interessata dagli scavi più recenti, posizionati lungo la via Aurelia e accessibili liberamente a tutti.
L’area è inscritta in un piccolo spazio verde spesso infestato da erba alta. I lavori attuali hanno reso molto più decorosa l’area.