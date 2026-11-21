A partire da venerdì 27 novembre, giovani piante di agrumi donati a tutti i plessi cittadini

Torna la Festa dell’Albero a Cerveteri: l’ambiente in tutte le scuole della città –

Come ogni anno torna l’appuntamento con bambini e studenti delle scuole di Cerveteri.

A partire da venerdì 27 novembre l’Amministrazione comunale di Cerveteri in collaborazione con Multiservizi Caerite farà visita a tutti i plessi scolastici della città per la tradizionale “Festa dell’Albero”, un appuntamento di sensibilizzazione ambientale, promozione delle buone pratiche e tutela del territorio.

Il primo plesso scolastico interessato, sarà l’Asilo Nido Gino Strada. Seguirà lunedì 30 novembre l’Istituto Giovanni Cena e la Montessori, poi martedì 1 dicembre i plessi del Tyrsenia, Marieni e Salvo D’Acquisto.

Mercoledì 2 sarà il turno di Via Castel Giuliano e via Satrico a Cerenova, il plesso Pagliuca a Due Casette e la scuola del Sasso. Chiudono il “tour”, mercoledì 9 dicembre, le scuole di Valcanneto, Borgo San Martino e I Terzi.

“La Festa dell’Albero è un’iniziativa a cui sono estremamente legata, una delle prime attività che quando più di dieci anni fa divenni Assessore all’Ambiente di questa città portai nelle scuole di Cerveteri – ha dichiarato il Sindaco Elena Gubetti – la replichiamo anche quest’anno: grazie al lavoro degli Assessori Romina Vignaroli, alla Pubblica Istruzione, e Alessandro Gnazi all’Ambiente, saremo in tutti i plessi del territorio, per donare delle giovani piante di agrumi che proprio come avvenuto negli scorsi anni, saranno i nostri ragazzi a custodire e far crescere”.

“Un momento che punta a far crescere la consapevolezza nei più piccoli sull’importanza dell’ambiente – ha dichiarato Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri – la Festa dell’Albero non è soltanto il dono di una pianta da far crescere e dalla quale si auspica, avere buoni frutti in futuro, ma è il momento finale dei percorsi educativi che ogni giorno i Docenti conducono con i ragazzi durante le lezioni. Devo dire anche, con grande soddisfazione, che ogni anno che si replica questo appuntamento incontriamo classi sempre molto preparate e formate: frutto non soltanto del lavoro delle Maestre ma anche dell’attenzione che sempre riservano le famiglie”.

“Quest’anno, tra l’altro, la Festa dell’Albero avrà un valore speciale – aggiunge Gnazi – gli agrumi che piantumeremo nei giardini delle scuole sono una gran parte quelli che questa estate il Comune di Cerveteri ha ricevuto in dono dall’organizzazione dell’Etruria Eco Festival, rassegna che quest’anno ha celebrato i suoi 20anni di storia e che sempre educa ad una maggiore consapevolezza sull’ambiente.

Gli altri invece, come annunciato nei giorni scorsi, saranno messi a dimora in zone verdi della città che vogliamo riqualificare e rendere sempre più verdi. Ringrazio con l’occasione tutto il personale dell’Ufficio Ambiente e della Multiservizi Caerite, preziosi con le loro professionalità a far sì che iniziative e campagne come questa possano svolgersi nel migliore dei modi”.

Commenta l’avvio della Festa dell’Albero 2026 anche Romina Vignaroli, Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Cerveteri: “Ringrazio in primis tutte le Dirigenze scolastiche della nostra città per aver accolto anche quest’anno con così tanto affetto questa manifestazione, ma soprattutto mi complimento perché sono certa che faranno giungere a questo appuntamento i ragazzi preparati su ciò che si sta facendo.

Da Assessora alla Pubblica Istruzione, ma anche io stessa da Docente, sono certa avremo giornate dense di momenti interessanti insieme ai piccoli studenti della nostra città”.