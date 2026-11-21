La nota stampa del Comando Provinciale Roma:

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nel quadro del costante dispositivo di controllo economico del territorio e di vigilanza sui flussi commerciali e di passeggeri in ingresso nel territorio nazionale, hanno eseguito una serie di interventi mirati a contrastare l’introduzione abusiva di merci soggette al regime di monopolio.

Le attività complessive hanno permesso di intercettare e ritirare dal mercato oltre 11 chilogrammi di prodotti da fumo, introdotti in totale violazione degli obblighi doganali e tributari.

Il primo intervento ha interessato lo scalo portuale di Civitavecchia, snodo strategico per i collegamenti marittimi internazionali.

I militari del Gruppo di Civitavecchia, nel corso delle ordinarie operazioni di sbarco dei passeggeri dalle motonavi provenienti dalla Tunisia, hanno concentrato l’attenzione su quattro viaggiatori di nazionalità tunisina. L’estensione dei controlli e l’ispezione analitica dei bagagli personali — eseguita anche in sinergia operativa con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) — hanno consentito di scoprire complessivamente 1,560 chilogrammi di generi di contrabbando.

Nello specifico, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto stecche di sigarette (pari a 560 grammi complessivi di Tabacchi Lavorati Esteri) e 1 chilogrammo di melassa per narghilè, occultati tra gli effetti personali al fine di aggirare le franchigie doganali ordinarie e sottrarsi al pagamento dei prescritti diritti erariali. Ai quattro trasgressori sono state comminate sanzioni amministrative pecuniarie per un importo totale di 5.000 euro.

Il dispositivo di vigilanza della Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale, ha proiettato l’azione di controllo oltre la linea di vigilanza della frontiera marittima e gli spazi doganali, per intercettare le reti di distribuzione e i canali di stoccaggio clandestini radicati sul territorio, estendendosi fino al tessuto urbano della Capitale.

In tale contesto, le attività di controllo economico del territorio hanno consentito di intercettare e sottoporre a sequestro un ulteriore ingente quantitativo pari a oltre 10 chilogrammi di melassa da fumo, anch’essa commercializzata al di fuori dei canali autorizzati e in totale evasione delle imposte di consumo.

La distribuzione e commercializzazione di tali generi è riservata alle sole rivendite autorizzate; ciò risponde a una duplice finalità, fiscale e di conformità merceologica. Se da un lato, infatti, la privativa assicura la tracciabilità dei flussi commerciali a tutela delle entrate erariali, dall’altro garantisce che l’approvvigionamento avvenga esclusivamente attraverso filiere autorizzate. Questo meccanismo assicura che gli articoli immessi in consumo rispettino rigorosamente gli standard di fabbricazione stabiliti dalle vigenti normative europee, offrendo al consumatore la certezza di prodotti controllati e certificati all’origine, impedendo così la circolazione di merci di provenienza incerta.

Il monitoraggio sistematico e capillare delle frontiere marittime e delle aree metropolitane costituisce una linea d’azione che consente sia di incidere direttamente sui canali di approvvigionamento dei circuiti illeciti, bloccandone i profitti, sia di garantire la leale concorrenza e la trasparenza del mercato, a tutela della collettività e a salvaguardia di tutti gli operatori economici che operano nel pieno rispetto delle regole.

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