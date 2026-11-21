Un’impresa boschiva avrebbe tagliato alberi in violazione della concessione in località Bosco delle Guardiole

Santa Marinella, indagine dei Forestali sul taglio illecito di alberi –

“Quanto emerso dall’indagine dei Carabinieri Forestali di Civitavecchia sul taglio boschivo in località Bosco delle Guardiole conferma purtroppo i timori che, su sollecitazione dei cittadini, avevo formalmente segnalato agli enti competenti a settembre”.

A dichiararlo è Clelia Di Liello, consigliera comunale delegata alla Transizione Energetica e alla Fragilità Idraulica del territorio di Santa Marinella, in merito alla denuncia del titolare dell’impresa boschiva sorpresa a radere al suolo la vegetazione lungo gli impluvi naturali, violando i vincoli della Zona di Protezione Speciale (ZPS) e aggravando il pericolo idrogeologico lungo il Fosso Ponton del Castrato.

“Mi sono occupata della vicenda del bosco delle Guardiole, lungo il Fosso Ponton del Castrato, già a seguito delle prime sollecitazioni dei cittadini dopo un primo intervento di taglio avvenuto la scorsa primavera”, ricostruisce Di Liello.

“A settembre – aggiunge – ho presentato un accesso agli atti alla Città Metropolitana di Roma Capitale, ricevendo il 15 settembre tutta la documentazione.

Dalle carte emergeva chiaramente che il taglio era sì autorizzato, ma subordinato al rispetto di prescrizioni meticolose e rigidissime imposte da Città Metropolitana, ISPRA e Autorità di Bacino (fasce di rispetto di 50 metri dal Fosso Ponton del Castrato e di 10 metri lungo gli impluvi), trattandosi di una ZPS e di una zona classificata a rischio alluvione R4 (il livello massimo), con 750 persone a rischio diretto.

Per questo motivo, il 28 settembre 2026 ho inviato una lettera formale alla Città Metropolitana e ai Carabinieri Forestali, chiedendo di pretendere il massimo rispetto delle norme e un riscontro sulle operazioni in corso.

Dispiace che il mio allarme preventivo sia rimasto inascoltato o sia stato recepito troppo tardi.

Ben vengano sia l’operazione dei Carabinieri Forestali che la vigilanza dei cittadini.

La tutela dell’ambiente non è solo una questione ecologica: quando si interviene lungo i fossi, significa proteggere la sicurezza e le case di centinaia di persone. Ed è una questione che coinvolge tutti, amministrazioni e cittadini”.

(Foto fornita)