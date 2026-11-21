Le chiusure sono dovute alle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria
Cerveteri, chiusure programmate per tre cimiteri della città –
Il Comune di Cerveteri ha reso noto che al fine di consentire le corrette operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria dai Cimiteri comunali della città, sono state programmate delle chiusure al pubblico.
Il calendario delle chiusure è il seguente:
- da lunedì 23 novembre sarà chiuso il Cimitero del Sasso;
- da mercoledì 25 novembre saranno chiusi i Cimiteri di via dei Vignali (nuovo) e via Francesco Rosati (vecchio).
I cimiteri rimarranno chiusi sino al termine delle operazioni.