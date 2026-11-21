Alla vigilia di “Delitti in cenere”, il suo diciottesimo romanzo, la scrittrice racconta il suo arrivo ai lettori tedeschi, la magia della scrittura e il libro più difficile: quello sulla vita con suo marito

di Giovanni Zucconi

Daniela Alibrandi, diciotto romanzi e 148 lettere d’amore. Il diciottesimo romanzo sta per arrivare in libreria, ma per Daniela Alibrandi questo è anche il tempo di un nuovo esordio. “Delitti sommersi” è diventato “Kalte Hände” e ha cominciato a incontrare i lettori di lingua tedesca. Un’altra copertina, un altro titolo, perfino la propria biografia scritta in una lingua diversa. Dopo tanti libri, si può ancora provare lo stupore di chi vede accadere qualcosa che non dava affatto per scontato.

Ho voluto cominciare la nostra conversazione da questa emozione. Ci sarà poi spazio per “Delitti in cenere”, in uscita il 27 novembre. Per i libri antichi e i bunker che ne hanno suggerito la trama. Per un commissario Rosco stanco e alle prese con un’indagine che lo coinvolge profondamente. Ma anche per capire che cosa succede a Daniela quando una storia le entra in testa e pretende di essere scritta. Lei, che si definisce una scrittrice “giardiniera”, parte da una frase e segue i personaggi, senza sapere ancora dove la porteranno. Poi il dialogo si fa più personale. Basta un piccolo gesto di Rosco, quel modo di accarezzarsi la barba mentre riflette, per ritrovare il ricordo del marito.

E arriviamo a un libro che Daniela porta avanti da tempo, nato da un biglietto d’amore ritrovato in un cassetto. Ci sono 148 lettere, una vita condivisa e ricordi che scrivere rende ancora più presenti. È su queste pagine, così diverse dai suoi gialli, che la nostra intervista si ferma. E Daniela ci lascia conoscere qualcosa di più di sé.

Vorrei cominciare dall’edizione tedesca di “Delitti sommersi”. Un nuovo libro è sempre una gioia, ma trovare nuovi lettori in un’altra lingua mi sembra un’emozione diversa. Come l’hai vissuta?

“È stato come vivere un sogno. Una delle cose che mi hanno entusiasmato di più. Anche vedere tutto scritto in tedesco, compresa la mia biografia, mi ha fatto un effetto particolare. La notizia mi è arrivata quasi come una sorpresa da parte dell’editore. L’edizione inglese del romanzo, con il titolo di “Cold Hands”, stava facendo un tour letterario negli Stati Uniti, e io ero molto concentrata su quella realtà. Parlavo con i gruppi letterari americani, anche di notte, e arrivavano recensioni da quattro e cinque stelle. Poi ho ricevuto le immagini dell’editore con la copia di “Kalte Hände” e, successivamente, un video dalla Fiera del Libro di Francoforte, dove stava presentando il romanzo.

Nonostante lo avessimo programmato, l’ho vissuto come un dono improvviso. Ho visto il libro comparire sui grandi siti tedeschi, con quella copertina nella quale si riconoscono il Cupolone e, sotto, i laghi sotterranei romani. Mi ha fatto un’impressione incredibile. È come se fosse cominciato un viaggio nuovo”.

Io lo vedo come un nuovo esordio, proprio alla vigilia del tuo diciottesimo romanzo. Un esordio nella maturità, davanti a lettori che ancora non ti conoscono. Ti riconosci in questa immagine?

“Esattamente. Ti apre lo sguardo su un’altra parte del mondo e su altri lettori. Mi ero abituata all’idea che negli Stati Uniti si leggesse qualcosa di mio, anche perché lì ho vissuto e avevo un legame personale. La Germania, l’Austria e gli altri Paesi nei quali viene distribuita l’edizione tedesca rappresentano invece una realtà nuova. Penso sia una delle emozioni più belle che ho provato in questi anni di attività letteraria. C’è anche l’orgoglio di sapere che, all’interno di una produzione editoriale molto vasta, il mio libro è stato scelto tra i primi titoli di questo nuovo progetto. Non era qualcosa che potesse essere data per scontata. Sono molto orgogliosa di questa scelta”.

In Italia il romanzo si intitola “Delitti sommersi”, mentre in inglese e in tedesco il titolo diventa “Mani fredde”. Cambiare il titolo significa anche cambiare la prima impressione che il lettore avrà della storia. Ti sei chiesta il motivo di questa scelta?

“Sì, me lo sono chiesto anch’io. Credo sia una scelta legata al pubblico al quale il libro è destinato. Nell’edizione inglese, come in quella tedesca, al titolo “Cold Hands” e “Kalte Hände” si accompagna un sottotitolo che richiama gli omicidi nei laghi sotterranei romani. Immagino che l’insieme del titolo, del sottotitolo e delle immagini di copertina possa avere un impatto diverso su quei lettori. È una mia interpretazione, ma è una scelta che ho condiviso e apprezzato”.

Hai già ricevuto richieste di interviste dalla stampa tedesca?

“No, per ora no. Con l’edizione inglese, invece, sono arrivate tante cose: recensioni, interviste, intere pagine dedicate a me e al mio modo di scrivere. E sai che cosa mi ha fatto particolarmente piacere? L’attenzione che hanno dato al mio stile. Vedere che anche dall’altra parte del mondo si interessano a come racconti una storia è una bella soddisfazione”.

Veniamo al tuo nuovo romanzo, “Delitti in cenere”, che sta per arrivare in libreria, pubblicato come i precedenti da Morellini Editore. Vorrei partire da quando era ancora soltanto un’idea: che cosa hai visto o ascoltato che ti è rimasto dentro, fino a diventare una storia da raccontare?

“È cominciato dai libri, proprio dai libri. Sono andata a vedere la tesi di laurea della figlia di una mia carissima amica, che è restauratrice. È stata un’esperienza emozionante e quell’idea ha continuato a girarmi in testa: i libri antichi, quelli rovinati, quelli che hanno ancora qualcosa da raccontare. Sai, l’ispirazione arriva anche così, da qualcosa che vedi e che poi ti rimane dentro. Nello stesso periodo ho parlato con Fabrizio Baldi, che ogni tanto mi racconta di luoghi e ambientazioni particolari, vissute nelle sue esperienze professionali. Questa volta mi ha parlato dei bunker nel sottosuolo romano.

A un certo punto queste due suggestioni si sono incontrate ed è arrivata la trama. Poi nella storia è entrata anche la città antiatomica del Monte Soratte, e l’intreccio ha preso forma. È una storia che mi ha coinvolto molto mentre la scrivevo. Se dovessi dirti che cosa aspetta il lettore, userei queste parole: “un’immersione nella storia e una lotta contro il tempo”. E quando la leggerai capirai perché”.

E quando una storia comincia a prenderti, sei ancora tu a decidere quando scriverla, oppure a un certo punto non puoi più rimandare?

“Non posso rimandare. Quando arriva la trama, mi chiudo per un mese, due, il tempo che serve: quel libro deve nascere. Non perché abbia paura di dimenticare la storia. È che, se non riesco a tirarla fuori, soffro. Tutto il resto finisce per infastidirmi. Magari è estate, fuori c’è il sole, la gente va al mare. Io invece rimango lì a scrivere, perché mi è arrivato quello stimolo e devo seguirlo. È difficile da spiegare: la chiamo quasi una “nausea mentale”. Ho bisogno di liberare la mente da quella storia, di metterla sulla pagina. Finché non lo faccio, non sto bene”.

Hai parlato di un’immersione nella storia. Rimane però un’indagine del commissario Rosco?

“Sì, è sempre un MultiDimensionCrime con Rosco e la sua squadra. Non è un romanzo storico. All’inizio troviamo un commissario stanco, provato da grandi difficoltà familiari e dalla malattia della moglie, che si sta curando a Milano. Una situazione che il lettore conosce già da “I delitti della Vergine”. Rosco non ce la fa più e trascorre spesso le serate bevendo. Una sera entra in un bar di via della Lungaretta, a Roma. Un’anziana gli si avvicina perché vuole raccontargli qualcosa che ha scoperto e che sente il bisogno di confidare a qualcuno. Lui è infastidito e la allontana. Qualche giorno dopo viene chiamato sulla scena di un crimine e riconosce proprio quella donna nella vittima. Il pensiero di non averla ascoltata lo sconvolge, come uomo e come investigatore. Da lì comincia una storia della quale non voglio svelare altro”.

Quando ti siedi a scrivere, quanto conosci già della storia che stai per raccontare? Hai in mente una trama, sai dove vuoi arrivare, oppure parti da qualcosa di molto più piccolo?

“Da una frase. Può sembrare strano, ma ogni mio libro comincia così. E quella prima frase rimane: è proprio quella che poi tu trovi aprendo il romanzo. Questa volta mi è venuto in mente: “Il commissario Rosco è stanco”. E sono partita da lì. Poi arrivano i personaggi. Si materializzano poco alla volta, quasi da soli, e io li seguo. È una cosa difficile da spiegare, perché mentre scrivi sei dentro ciascuno di loro: alla fine tu sei tutti loro. Ecco perché, quando parlo della scrittura, la chiamo una magia”.

Mi ricordo che ti sei definita una scrittrice “giardiniera”, più che “architetta”. Ma allora tu stessa, mentre scrivi, non sai ancora come andrà a finire? Quando lo scopri?

“All’inizio non lo so, e non lo so nemmeno a metà. Comincio a intuirlo soltanto nelle ultime parti. È per questo che mi sento una giardiniera: il finale non lo stabilisco prima, lo intreccio mentre la storia cresce. Hai presente quando fai una treccia di capelli? Prendi i fili e li intrecci, un passaggio dopo l’altro. Per me succede qualcosa di simile: continuo a seguire la storia e, alla fine, la conclusione viene da sé”.

E adesso questa storia, nata da una frase e cresciuta un intreccio alla volta, sta per arrivare nelle mani dei lettori. Quando uscirà “Delitti in cenere” e quando avremo l’occasione di parlarne insieme a te?

“Il libro sarà in libreria dal 27 novembre. La prima presentazione nazionale è prevista ai primi di dicembre: sarà l’occasione per incontrarci e parlare di questa nuova storia. La data e tutti i dettagli li comunicheremo prossimamente”.

Vorrei tornare a una cosa che mi hai raccontato tempo fa. Mi hai fatto il regalo di confidarmi quanto ci sia di tuo marito nel commissario Rosco. Dove lo ritrovi, in questo personaggio?

“Guarda, mio marito era molto Rosco. Me lo ricorda nell’aspetto, nei capelli color Tiziano, negli occhi verdi. Ma soprattutto lo ritrovo nell’empatia, in quell’umanità che cerca di tenere un po’ nascosta. Anche mio marito poteva sembrare burbero: era il suo modo di non mostrare troppo le emozioni. Poi c’erano la lealtà, il coraggio. Tutte cose che ritrovo in Rosco. Quando ho scritto i primi tre romanzi, mio marito era ancora vivo. Questo legame è nato allora. Oggi continuare a far muovere Rosco, a farlo vivere nella sua Roma, è anche un modo per far rivivere qualcosa di lui. Mio marito era proprio romano, amava profondamente quella città. Come la amo io. Ho vissuto all’estero, adesso abito qui, ma le radici a Roma non si spezzano mai”.

E oltre al carattere, all’aspetto, c’è un piccolo gesto di Rosco nel quale riconosci proprio lui?

“Sì, il modo di accarezzarsi la barba. Mio marito lo faceva quando rifletteva. E la cosa buffa è che continuava a farlo anche quando la barba se l’era tolta: si accarezzava una barba che non c’era più. Ma quel gesto era rimasto, voleva dire che stava pensando. Era un uomo molto riflessivo. Ecco, Rosco ha anche queste piccole sfumature di lui”.

Nei tuoi romanzi i luoghi contano quasi quanto i personaggi, e questa volta ci porti anche molto lontano da Roma. Ti lancio allora una sfida: riusciresti a scrivere un romanzo con pochissimi protagonisti, tutti dentro una stanza?

“Guarda che anche una stanza può essere un mondo, un universo, se sai raccontarla. Per me l’ambientazione ha l’importanza di un personaggio. Ci sono le luci, gli odori, i profumi, perfino i cattivi odori: sono tutte cose che ti fanno entrare nella storia. Se ricordi, “I delitti della Vergine” comincia proprio con un odore acre. Sei già lì, dentro quel luogo. In “Delitti in cenere” Roma è una protagonista, con ambienti che molti non conoscono. Poi la storia arriva al Monte Soratte e al forte austro-ungarico sul lago di Fortezza. È un intreccio che ti porta lontano. Ma è questo che vorrei fare con la scrittura: sradicarti per un po’ dal posto in cui sei seduto a leggere e portarti nel mondo del romanzo. Prenderti per mano fin dalle prime pagine, farti sentire quelle atmosfere. Perché tu abbia voglia di restare lì e di scoprire che cosa succederà dopo”.

Il diciottesimo romanzo sta per uscire, ma io sono convinto che tu stia già pensando al diciannovesimo. Mi sbaglio?

“Una nuova trama gialla sta già cominciando a girarmi in testa. Però c’è anche un altro libro al quale torno quando riesco a trovare un po’ di tempo. È molto diverso: lì racconto la mia vita con mio marito. Lo porto avanti da tempo, ma è un libro difficile da scrivere”.

Me ne avevi già parlato. Che cosa ti ha spinta a cominciare a raccontare la vostra storia?

“Un biglietto trovato in un cassetto. Mio marito mi lasciava spesso dei biglietti d’amore. Quando ho ritrovato quello e ho letto le sue parole, ho pensato: questo sarà il titolo del libro che dedicherò a lui. Pensa che mi ha lasciato 148 lettere. E poi ci sono i biglietti, quelli che ogni tanto trovo ancora per casa. Nel libro voglio mettere anche alcune delle sue lettere, i momenti che abbiamo vissuto, quello che accadeva intorno a noi. Perché dentro la nostra storia c’è anche il tempo che abbiamo attraversato insieme”.

Mi hai detto che, quando arriva una storia da raccontare, devi chiuderti e scriverla. Che cosa succede, invece, quando ti siedi a scrivere di voi due? “

È diverso. Con i gialli arriva la prima frase, comincia a crescere l’intreccio e io devo seguirlo. Non posso dire di no. Qui non è una questione di ispirazione: ci sono i sentimenti, i ricordi, la tristezza. Non sto inventando una storia nella quale posso anche divertirmi a intrecciare le vite dei personaggi. So che ci vorrà molto tempo. Anche per “Una morte sola non basta”, che tocca una parte della mia vita molto vicina a me, ho impiegato due anni e mezzo, continuando nel frattempo a scrivere altro. Per questo libro ho scritto un pensiero duro: “chi prova un amore così è maledetto”. Perché resta legato a ricordi che sono ancora vivi, mentre la persona non c’è più.

È stato un amore enorme. Non pretendo di averlo provato soltanto io, ma non è una cosa comune. Quando mi metto a scrivere riesco quasi a completare un capitolo, poi mi devo alzare. A volte mi è successo di accorgermi che stavo piangendo. E fino a quel momento non me n’ero nemmeno resa conto”.