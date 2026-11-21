Dal 21 novembre il servizio del PACT collegherà nei fine settimana le stazioni ai siti archeologici di Cerveteri e Tarquinia. Trasporto incluso nel biglietto, con acquisto online

di Giovanni Zucconi

“Etruschi in Navetta” finalmente collega la stazione di Ladispoli alla Necropoli di Cerveteri. Visitare la Necropoli della Banditaccia arrivando in treno, senza dover ricorrere all’auto per l’ultimo tratto. È la possibilità offerta da “Etruschi in Navetta”, il nuovo servizio del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia che partirà oggi, sabato 21 novembre 2026, e sarà attivo tutti i fine settimana fino al 2 maggio 2027. Credo che pochi servizi, più di questo, siano più utili per favorire la conoscenza, e la crescita dei visitatori, delle Necropoli e dei Musei di Cerveteri e di Tarquinia. La mancanza di un collegamente diretto, stabile e frequente, tra le stazioni ferroviarie e i siti archeologici è infatti una delle lacune sistemiche più grandi tra quelle che frenano la crescita del numero dei visitatori del PACT. Soprattutto a Cerveteri. Quindi accogliamo con grande soddisfazione questa iniziativa. Che speriamo verrà confermata e, successivamente, ampliata.

Per Cerveteri le partenze sono fissate alle 9.45, alle 11 e alle 13.10 da piazzale Roma, vicino alla stazione di Ladispoli. La navetta raggiungerà la Banditaccia, farà tappa al Museo Archeologico Nazionale Cerite, nel centro storico, e tornerà allo scalo ferroviario. Il trasporto non comporta un costo aggiuntivo rispetto all’ingresso ai siti. Occorre solo acquistare online il biglietto “Museo e Necropoli di Cerveteri – servizio navetta”, al prezzo di 13 euro. Per le prime domeniche del mese è naturalmente previsto il corrispondente titolo gratuito “Domenica al Museo – servizio navetta Cerveteri”. I mezzi sono dotati di pedana. Le persone con ridotta mobilità, dopo avere prenotato il biglietto, devono completare la prenotazione contattando Galati, preferibilmente tramite WhatsApp, al numero 335 5768266.

Il progetto comprende naturalmente anche Tarquinia. Qui le navette partiranno dal parcheggio della stazione alle 10, alle 11.45 e alle 13.45, con fermate al Museo Archeologico Nazionale, in piazza Cavour, e alla Necropoli dei Monterozzi, prima del rientro.

Dopo la riapertura del Visitor Center dello scorso settembre, la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti accoglie con soddisfazione anche l’avvio della navetta. Gubetti, che ha anche la delega all’UNESCO, ricorda, in un post, il percorso condiviso con il direttore del PACT Vincenzo Bellelli. E ringrazia lui e tutta la struttura del Parco, per aver curato le procedure e l’attivazione del collegamento. “Si tratta di un progetto pilota, che auspichiamo possa riscontrare un ampio consenso e utilizzo”, ha dichiarato la Sindaca.

Senza fretta, sarebbe interessante conoscere le ragioni della scelta di Ladispoli, anziché di Marina di Cerveteri, come stazione di partenza delle navette. Ragioni che, non dubitiamo, esistono sicuramene. Per i visitatori provenienti da Roma, la maggior parte di quelli che usufruiranno del servizio, sul piano pratico cambia veramente poco. Scendono addirittura ad una fermata prima. Ma sul piano simbolico e dell’identità territoriale, però, cambia tutto. Accoglierli nella stazione del Comune che ospita la Necropoli e il Museo avrebbe un significato preciso: legare fin dall’arrivo l’esperienza della visita alla città di Cerveteri. E anche le prime spese. E inoltre, in questo modo, si dà l’impressione che non esista una stazione ferroviaria nel Comune di Cerveteri.