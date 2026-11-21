Il tempestivo intervento degli uomini della Bonifazi ha evitato che l’incendio si propagasse alle abitazioni e alle vetture parcheggiate nelle vicinanze
Civitavecchia, auto in fiamme all’alba in via Etruria: intervengono i Vigili del Fuoco
CIVITAVECCHIA – Paura alle prime luci dell’alba di oggi in via Etruria, dove un’autovettura di media cilindrata è andata completamente distrutta a causa di un incendio. L’allarme è scattato intorno alle 5.30, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del fuoco del distaccamento di Civitavecchia.
All’arrivo sul posto degli uomini della squadra “Bonifazi”, il veicolo era già interamente avvolto dalle fiamme. I pompieri hanno avviato subito le operazioni di spegnimento, riuscendo a domare il rogo in tempi rapidi.
La tempestività dell’intervento si è rivelata decisiva per evitare conseguenze ben più gravi: le fiamme, infatti, minacciavano di propagarsi sia alle abitazioni limitrofe che alle numerose automobili parcheggiate lungo la via, tutte messe in sicurezza senza danni.
Spento l’incendio e bonificata l’area, sono stati avviati gli accertamenti tecnici per stabilire l’origine del rogo, le cui cause restano al momento in fase di verifica.