Scontro tra veicoli all’altezza della Repubblica dei Ragazzi. Sul posto le forze dell’ordine per regolare la viabilità. Circolazione a senso unico alternato e disagi per gli automobilisti.

Incidente sull’Aurelia tra Civitavecchia e Santa Marinella: traffico in tilt e lunghe code –

Traffico paralizzato nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 novembre 2026, lungo la via Aurelia, nel tratto compreso tra Civitavecchia e Santa Marinella, a causa di un incidente stradale verificatosi all’altezza della Repubblica dei Ragazzi.

Secondo la testimonianza di un’automobilista, che ha trasmesso alla redazione di Baraondanews informazioni e documentazione fotografica, si sarebbe verificato uno scontro frontale tra veicoli.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la viabilità, consentendo il transito dei mezzi a senso unico alternato.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione in entrambe le direzioni, con lunghe code sia sul versante di Civitavecchia sia su quello di Santa Marinella, dove vengono segnalati rallentamenti a partire dallo stabilimento balneare Lido Paradise.

Al momento non si hanno informazioni ufficiali sull’esatta dinamica dell’incidente e sull’eventuale presenza di feriti.

Si raccomanda prudenza agli automobilisti in transito lungo il tratto interessato.