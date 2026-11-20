Il rapper napoletano, tra i protagonisti della scena urban italiana, si esibirà alla Halle622 per un evento organizzato da ORO Events.

Luchè in concerto a Zurigo: il 27 febbraio 2027 arriva il grande rap italiano –

ZURIGO – La grande musica italiana torna protagonista in Svizzera. Sabato 27 febbraio 2027, la Halle622 di Zurigo ospiterà Luchè, uno dei nomi più importanti e riconoscibili del rap italiano contemporaneo, pronto a incontrare il pubblico svizzero con un concerto che si preannuncia ricco di energia ed emozioni.

Dagli esordi con i leggendari Co’Sang fino all’affermazione come solista, il rapper napoletano ha saputo costruire una carriera caratterizzata da uno stile personale e da una continua evoluzione musicale. Brani come Stamm fort con Sfera Ebbasta, Star, Torna da me e La notte di San Lorenzo hanno contribuito a consolidare il suo successo e il forte legame con il pubblico.

Il 2025 ha segnato un nuovo capitolo del suo percorso artistico con la pubblicazione dell’album Il mio lato peggiore, che comprende anche Ginevra, realizzato insieme a Geolier. Nel 2026 è arrivato inoltre il debutto al Festival di Sanremo con il brano Labirinto, ulteriore tappa di una carriera che continua a evolversi.

L’appuntamento zurighese offrirà agli appassionati l’opportunità di ascoltare dal vivo i successi che hanno segnato il percorso dell’artista, in uno spettacolo che unirà le sonorità del rap napoletano alle influenze della scena urban contemporanea.

Il concerto è organizzato da ORO Events, realtà attiva nella promozione di spettacoli e appuntamenti musicali in Svizzera, con particolare attenzione agli artisti della scena

italiana.

Per la comunità italiana residente nella Confederazione e per tutti gli appassionati del genere, quella del 27 febbraio sarà un’occasione per vivere da vicino la musica di uno degli interpreti più rappresentativi del rap nazionale.

L’appuntamento è fissato per sabato 27 febbraio 2027, alle ore 20:30, alla Halle622 di Zurigo.

I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito ufficiale Ticketcorner.

Acquisto diretto dei biglietti:

https://www.ticketcorner.ch/artist/luche/

Sito Uffciale: www.oroevents.ch