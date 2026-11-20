L’installazione “(S)composizioni – Metafora della Vita Capri #7” unisce fotografia e scultura in una suggestiva riflessione sull’evoluzione della personalità umana.

Carlo D’Orta e Andrea Ciresola conquistano la Menzione Speciale al Premio Modigliani 2026 –

Un importante riconoscimento per Carlo D’Orta e Andrea Ciresola, che conquistano la Menzione Speciale al Premio Modigliani 2026 con l’installazione artistica “(S)composizioni – Metafora della Vita Capri #7”.

L’opera nasce dall’incontro tra fotografia e scultura, attraverso un processo creativo che scompone e riassembla gli elementi dell’immagine originale, dando vita a nuove forme, prospettive e interpretazioni.

Un linguaggio espressivo che diventa metafora dell’esistenza e delle continue trasformazioni dell’identità umana, richiamando il pensiero di Sigmund Freud e Carl Gustav Jung sull’evoluzione della personalità.

Come i frammenti della fotografia assumono nuove configurazioni, così gli elementi che costituiscono la nostra interiorità si ricombinano nel corso della vita, attraverso esperienze, emozioni e cambiamenti.

Un riconoscimento che valorizza la ricerca artistica dei due autori, capaci di instaurare un dialogo tra arte, psicologia e dimensione esistenziale, invitando l’osservatore a riflettere sulla complessità dell’essere umano.