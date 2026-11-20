La Crazy Quilt Little Orchestra conquista l’Alexanderplatz di Roma in una grande serata di Jazz –

Serata dalle mille emozioni quella andata in scena lunedì sera nel Tempio di Jazz di Roma: l’Alexanderplatz Jazz Club di Roma. A salire sul palco, più in forma che mai, la Crazy Quilt Little Orchestra, formazione nata per omaggiare Frank Trumbauer, uno dei più grandi sassofonisti della storia della musica statunitense, e che ripercorre, unendo tradizione ed originalità, le sonorità americane dei primi decenni del 1900.

Un concerto in cui la Crazy Quilt Little Orchestra, guidata da Amira D’Apote alla cornetta e agli arrangiamenti, con Marco Curti al C Melody sax e Clarinetto, Diego Cataldo al Trombone, Giuseppe Calì alla Chitarra, Anna Impellizzeri al sax Baritono e Riccardo Colasante alla Batteria, ospite speciale Simone Calomino alla voce, ha ripercorso i Ruggenti Anni ’20, intervallando un Jazz energico e travolgente con piccoli aneddoti sui musicisti che hanno caratterizzato quell’epoca straordinaria.

Prossimo appuntamento: domenica 22 novembre a “La Locanda del Fornaio” in via Collatina Vecchia n.63. Apericena alle ore 19.00, concerto alle ore 20.30. Per info e prenotazioni sulla serata contattare il 3711144891