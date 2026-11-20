“NaturArt” torna a Palazzo Orsini a Bracciano: sabato 21 novembre con MobyDick e Luisana Leone “Lulù” –

Dopo il grande successo della serata inaugurale, Palazzo Orsini a Bracciano torna ad aprirsi all’arte, alla cultura e allo spettacolo.Sabato 21 novembre arriva “NaturArt”, un omaggio alla Madre Terra, all’ambiente e alla tutela del territorio. Una mostra collettiva con oltre 50 artisti, curata da MobyDick, tra gli street artist più apprezzati a livello internazionale, insieme a Luisana Leone, in arte “Lulù”, artista del territorio e organizzatrice di mostre di successo. Ma “NaturArt” sarà una mostra nella mostra: tra i tanti artisti che esporranno, anche una personale di Sergio Bonafaccia e Ilaria Oda Paccini.

In esposizione un mix selezionato di quadri, sculture e fotografie. Ad arricchire la serata, il live painting di Pier e Hoscolor, accompagnati dalla musica di Daiana Scanu e dal suo handpan, per un’atmosfera davvero unica. In programma, anche Luca Mefalopulos, che si esibirà con una performance voce e chitarra, la soprano Elena Danusia e la Compagnia Danzante “I Virelai” di Teresa Mascioni. Un progetto che non porta l’arte solo in una location d’eccezione come Palazzo Orsini, ma che lancia un messaggio forte di consapevolezza ambientale, sociale e di rispetto per gli animali.

E ci sarà tanto Litorale: solo tra Cerveteri, Ladispoli e la zona a nord di Roma, oltre 30 artisti saranno presenti sabato 21.Ingresso gratuito, con invito.