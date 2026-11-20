Il rapper napoletano, tra i nuovi protagonisti della scena urban italiana, si prepara a incontrare il pubblico svizzero con un concerto all’insegna delle nuove sonorità musicali.

Samurai Jay in concerto a Zurigo il 6 marzo 2027 –

ZURIGO – La nuova generazione della musica italiana si prepara a conquistare anche il pubblico svizzero. Sabato 6 marzo 2027, la Halle622 di Zurigo accoglierà Samurai Jay, uno degli artisti emergenti più interessanti della scena urban nazionale, per un appuntamento che porterà sul palco ritmo, contaminazioni musicali e sonorità contemporanee.

Napoli continua a essere uno dei principali laboratori creativi della musica italiana e Samurai Jay rappresenta una delle espressioni di questa nuova stagione artistica. Il suo stile attraversa rap, melodie urban e influenze internazionali, dando vita a un linguaggio musicale immediato e riconoscibile.

Un percorso costruito attraverso nuove produzioni e collaborazioni che hanno contribuito ad ampliare il suo pubblico. Tra i brani che ne hanno accompagnato l’ascesa figura Halo, certificato disco di platino, insieme a A casa mia (Remix) con Livio Cori.

Il 2026 ha rappresentato un passaggio significativo della sua carriera, con la partecipazione al Festival di Sanremo con Ossessione e la collaborazione con Jovanotti nel singolo Le foglie di te. Esperienze che testimoniano la versatilità di un artista capace di muoversi tra generi e generazioni musicali differenti.

Da Napoli a Zurigo, una nuova generazione sul palco

Il concerto zurighese sarà un’occasione per scoprire dal vivo l’identità musicale di Samurai Jay, caratterizzata da ritmi coinvolgenti, melodie contemporanee e una forte energia scenica.

L’appuntamento si rivolge non soltanto alla comunità italiana residente in Svizzera, ma anche a un pubblico giovane e internazionale, sempre più attento alle nuove tendenze della musica italiana.

A promuovere la serata è ORO Events, che prosegue la propria attività nell’organizzazione di concerti e spettacoli dal vivo, contribuendo a portare in Svizzera artisti affermati e nuove voci del panorama musicale italiano.

Informazioni e biglietti

Artista: Samurai Jay

Data: Sabato 6 marzo 2027

Location: Halle622 – Zürich, Svizzera

Organizzazione: ORO Events

Prevendita ufficiale: www.ticketcorner.ch

Sito ufficiale: www.oroevents.ch