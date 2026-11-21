La quindicenne di Cerveteri ottiene la produzione del suo primo singolo, un videoclip e la possibilità di esibirsi a Casa Sanremo

Melissa vince LAZIOSound 2026 nella categoria Interpreti –

Una nuova promessa della musica, con solide origini cervetrane: è Melissa, la vincitrice della categoria Interpreti di LAZIOSound 2026, il programma della Regione Lazio e delle Politiche Giovanili, nato per supportare i giovani nel trasformare la passione musicale in una professione e gestito da LAZIOcrea S.p.A. sotto la direzione artistica di Paolo Vita.

Melissa ha appena quindici anni e da venerdì 20 novembre sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo “Non ho bisogno di niente”.

Con questo brano, Melissa racconta il rapporto complesso e conflittuale, che ogni donna può vivere con la propria immagine, dando voce alle insicurezze e al senso di inadeguatezza che spesso accompagnano il confronto con sé stesse.

Il racconto si sviluppa a partire dalla ricerca di un colpevole, inizialmente individuato in un cuore freddo, nel tentativo di trovare una spiegazione a ciò che si prova.

Progressivamente, però, emerge una consapevolezza più profonda: il riflesso che genera dubbi e tormenti può essere il risultato dei propri pensieri, della tendenza ad analizzare ogni dettaglio, ogni parola e ogni gesto mancato.

In un’intervista la giovane cantautrice racconta l’importanza che ha avuto per lei l’esperienza a LazioSound, sottolineando come le ha permesso di comprendere in modo professionale il mondo della musica. Grazie a questo contest afferma di aver avuto anche modo di conoscere professionisti del settore, oltre all’incontro con gli altri partecipanti.

Melissa ha così potuto realizzare il suo primo singolo proprio all’interno del contest.

Il singolo è stato prodotto da LAZIOSound come premio della vittoria del contest per la categoria Interpreti, ed in seguito sarà prodotto anche un videoclip tratto dallo stesso brano.

Ma il contest, il brano e il videoclip nono sono tutto: grazie al risultato ottenuto a Melissa e agli altri vincitori del contest di LAZIOCrea sarà data l’opportunità di esibirsi nella prossima edizione del programma Casa Sanremo, in concomitanza con il famoso concorso canoro nazionale.