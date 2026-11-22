Cantieri in arrivo lungo la A12 Roma-Civitavecchia. Per consentire interventi di manutenzione alle barriere di sicurezza, ai pali della luce e lavori di pavimentazione, Autostrade per l’Italia ha predisposto una serie di chiusure notturne che interesseranno diversi tratti dell’arteria autostradale per tutta la prossima settimana, da lunedì 23 a venerdì 27 novembre.

Lo stop a Civitavecchia nord e San Liborio ovest I disagi maggiori nella zona nord si concentreranno nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 novembre, nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 6:00. In queste otto ore resterà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, sia in entrata verso Roma sia in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia.

Per limitare i disagi, sono stati predisposti percorsi alternativi differenziati per tipologia di mezzo:

In entrata verso Roma: i veicoli leggeri potranno utilizzare lo svincolo di Civitavecchia sud, mentre i mezzi pesanti (con massa superiore a 7 tonnellate) e gli autobus dovranno necessariamente entrare a Civitavecchia Porto.

i veicoli leggeri potranno utilizzare lo svincolo di Civitavecchia sud, mentre i mezzi pesanti (con massa superiore a 7 tonnellate) e gli autobus dovranno necessariamente entrare a Civitavecchia Porto. In uscita dalla SS1 Aurelia: l’alternativa consigliata per tutti i veicoli è l’uscita di Civitavecchia Porto.

Nella stessa notte e con i medesimi orari (22:00-6:00) sarà interdetta al traffico anche l’area di parcheggio “San Liborio ovest”, situata nel tratto tra Civitavecchia nord e la barriera Aurelia, in direzione della Capitale.

Cinque notti di chiusura per l’area di servizio Arrone est Un programma di chiusure più esteso riguarderà invece chi viaggia in direzione Civitavecchia/SS1 Aurelia. Per cinque notti consecutive — da lunedì 23 a venerdì 27 novembre, sempre dalle 22:00 alle 6:00 — resterà chiusa l’area di servizio “Arrone est”, compresa tra l’allacciamento con la Roma-Fiumicino e Maccarese Fregene.

Particolare attenzione è richiesta agli autotrasportatori: all’interno della stessa area di servizio, il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti verrà chiuso con quattro ore di anticipo, a partire dalle 18:00 di ciascuna delle cinque giornate interessate, fino alla riapertura mattutina dell’intera stazione.

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