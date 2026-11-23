Oltre 3 tonnellate di prodotti ittici sequestrati in una sola settimana, 107 controlli, 54 ispezioni, 22 sanzioni amministrative per complessivi 60mila euro e 11 sequestri: è il bilancio dell’attività condotta dal 16 al 23 novembre dal personale della Direzione Marittima del Lazio.

Non soltanto in mare e nei porti, ma anche nei mercati, nei centri di lavorazione e distribuzione e nei ristoranti. Prosegue su tutto il territorio del Lazio l’attività di vigilanza della Guardia Costiera sulla filiera ittica, con controlli mirati a contrastare il commercio irregolare dei prodotti della pesca e a tutelare la sicurezza dei consumatori.

Tra gli interventi più significativi, un’importante operazione effettuata nell’area di Roma presso un operatore del commercio all’ingrosso, che ha portato al sequestro di 1.871 chilogrammi di prodotti ittici, destinati alla trasformazione e allo sfilettamento in un laboratorio adiacente.

Un quantitativo particolarmente rilevante, che evidenzia l’importanza dei controlli non soltanto nei luoghi di vendita al dettaglio, ma anche nei punti strategici della filiera commerciale, dove il pesce viene lavorato, movimentato e destinato ai successivi canali di distribuzione. Intercettare le irregolarità prima che i prodotti raggiungano i punti vendita e le tavole dei consumatori è infatti uno degli obiettivi prioritari dell’azione della Guardia Costiera.

La mancanza di tracciabilità non rappresenta una semplice violazione delle norme commerciali: impedisce di ricostruire con certezza la provenienza del pescato e il suo percorso lungo la filiera, compromettendo la trasparenza del mercato e la possibilità di verificare il rispetto delle regole a tutela del consumatore. Nel complesso, l’attività svolta dal 16 al 23 novembre, sotto il coordinamento del 3⁰ Centro di Controllo Area Pesca (CCAP) del Lazio, ha consentito di sottrarre alla commercializzazione 3.021,88 chilogrammi

di prodotti ittici non tracciati e quindi non sicuri.

I controlli hanno interessato le diverse componenti della filiera, dai grossisti alle pescherie, dagli esercizi commerciali ai ristoranti, comprese le attività di ristorazione etnica.

L’azione della Guardia Costiera si estende dunque ben oltre l’ambito strettamente marittimo, seguendo il prodotto ittico lungo l’intero percorso commerciale, dalla pesca alla distribuzione, con l’obiettivo di prevenire le irregolarità, contrastare la concorrenza sleale e tutelare sia i cittadini sia gli operatori che rispettano le regole.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, periodo tradizionalmente caratterizzato da un significativo aumento della domanda di prodotti ittici, la Guardia Costiera intensificherà ulteriormente la vigilanza, concentrando l’attenzione soprattutto sui centri di lavorazione, sui grossisti e sui principali canali di commercializzazione e distribuzione.

Un impegno costante per garantire legalità e trasparenza, confermando il ruolo della Guardia Costiera nella tutela dei cittadini e della filiera ittica, dal mare fino alla tavola.