Oltre 240 persone al Cineteatro Massimo Freccia per “La Lingua dei Sogni”, lo spettacolo che venerdì 20 novembre ha unito cultura sorda, emozione e inclusione.

Un successo per “Ladispoli, una città che sa ascoltare”, progetto avviato nel 2022 dall’Amministrazione per abbattere le barriere sensoriali.

“L’inclusione si realizza con azioni concrete. Vogliamo una Ladispoli nella quale nessuno venga lasciato indietro e tutti possano partecipare alla vita della comunità. È un impegno sul quale continueremo a investire”, dichiara il sindaco Alessandro Grando.

“Una città inclusiva è una città più giusta. Come assessorato alle Politiche Sociali lavoriamo per trasformare i diritti in servizi e i progetti in risultati concreti”, aggiunge l’assessore Gabriele Fargnoli.

Soddisfatto Marco Cecchini, delegato del sindaco alla Comunità sorda: “È stata una serata straordinaria. Per una volta siamo stati noi udenti a essere inclusi in un’esperienza con la Lingua dei Segni protagonista. Dal 2022 costruiamo un percorso importante, ma restano obiettivi da raggiungere”.

L’Amministrazione, attraverso il progetto, ha promosso corsi LIS, visite accessibili, tombolate in Braille e CAA, interpreti LIS nei concerti e seminari sulle emergenze. Con Emergenza Sordi è attivo anche il sistema di geolocalizzazione su Municipium per chiedere aiuto alla Polizia Locale.

Servizi sempre più accessibili a tutti: tra questi, il videointerpretariato LIS E-Lisir in Comune, Polizia Locale, Biblioteca e Farmacie. Annunciata inoltre durante l’evento la possibilità di estensione gratuita a negozi e studi professionali.

La serata ha avuto anche un risvolto solidale: raccolti 274 euro per due associazioni e consegnate circa 40 valigie e trolley per “La Valigia di Salvataggio”.