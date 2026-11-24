Notte di lavori e modifiche alla viabilità lungo l’autostrada A12 Roma-Civitavecchia. Per consentire le necessarie attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, lo svincolo di Torrimpietra sarà interessato da due distinte chiusure temporanee nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 novembre.

Gli interventi sono stati programmati in fascia notturna per limitare al minimo i disagi alla circolazione, ma gli automobilisti che percorrono il tratto tra la Capitale e il litorale nord dovranno comunque prestare attenzione alla segnaletica e alle deviazioni predisposte.

Nel dettaglio, le limitazioni al traffico seguiranno due diverse modalità orarie:

Prima fascia: dalle 22:00 di giovedì 26 alle 2:00 di venerdì 27 novembre Lo svincolo di Torrimpietra resterà chiuso al traffico sia in entrata verso la SS1 Aurelia (direzione Civitavecchia), sia in uscita per i veicoli provenienti da Roma.

Percorsi alternativi: chi deve immettersi in autostrada verso la SS1 Aurelia potrà utilizzare lo svincolo di Cerveteri-Ladispoli; chi invece proviene da Roma e deve uscire dovrà utilizzare lo svincolo di Maccarese-Fregene.

Seconda fascia: dalle 1:00 alle 6:00 di venerdì 27 novembre Nella seconda parte della notte la chiusura riguarderà lo svincolo di Torrimpietra in entrata verso Roma e in uscita per i veicoli provenienti dalla SS1 Aurelia.

Percorsi alternativi: per entrare in autostrada in direzione Roma si consiglia di utilizzare lo svincolo di Maccarese-Fregene; per chi proviene dalla SS1 Aurelia e deve uscire, l’alternativa consigliata è lo svincolo di Cerveteri-Ladispoli.

La regolare circolazione su tutte le rampe dello svincolo verrà ripristinata a partire dalle ore 6:00 di venerdì 27 novembre, al termine delle operazioni di manutenzione. Si raccomanda agli automobilisti in transito nella zona di calcolare per tempo gli spostamenti notturni.