Appuntamento alle 17 al ristorante La Playa, con un incontro aperto a cittadini e stampa. Dopo l’annuncio dei The Kolors, saranno svelati anche gli altri protagonisti della notte di San Silvestro

Ladispoli, il 30 novembre si svela il programma delle feste di Natale. Il concerto di Capodanno con i The Kolors è già stato annunciato. Ora Ladispoli si prepara a conoscere il resto del programma che accompagnerà la città durante le festività natalizie. La presentazione si terrà lunedì 30 novembre, alle ore 17, al ristorante La Playa, in piazza dei Caduti. La conferenza stampa sarà aperta anche alla cittadinanza. Nell’occasione verranno illustrati gli appuntamenti della stagione natalizia 2026/2027 e annunciati tutti gli artisti della notte di San Silvestro.

Un calendario al quale l’Amministrazione affida anche l’obiettivo di sostenere le attività commerciali e richiamare visitatori durante le feste. Ha infatti dichiarato l’Assessore al Turismo, Eventi e Comunicazione Marco Porro: “Il Natale rappresenta una grande opportunità per la nostra città sotto il profilo sociale, commerciale e turistico. In questi anni l’Amministrazione Grando ha restituito a questo periodo dell’anno un ruolo centrale nella programmazione degli eventi cittadini”.

L’Assessore ha sottolineato il lavoro svolto per costruire una proposta rivolta a tutte le età, che affianchi alle occasioni di svago e socialità l’attenzione per il commercio locale. Ha infatti aggiunto che “Il calendario che ci apprestiamo a presentare è il frutto di un grande lavoro, portato avanti con l’obiettivo di offrire occasioni di svago e socialità per tutte le età, valorizzare le attività commerciali del territorio e rendere Ladispoli un punto di riferimento anche durante le festività natalizie”.