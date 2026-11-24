Nuova ondata di maltempo in vista per la giornata di domani, mercoledì 25 novembre 2026. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha infatti emesso l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 26079, preannunciando un deciso peggioramento del quadro climatico su gran parte della regione.

Le previsioni e i fenomeni attesi

Secondo quanto riportato nel bollettino ufficiale diramato in data odierna, a partire dal mattino di domani e per le successive 18-24 ore, sul Lazio si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse. I fenomeni assumeranno localmente carattere di rovescio o temporale, interessando in modo particolare i settori meridionali della regione.

L’ondata di maltempo non porterà soltanto pioggia: le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e sostenute raffiche di vento.

Monitoraggio del territorio e criticità

L’allerta tiene conto non solo dell’intensità e della distribuzione spazio-temporale delle piogge previste, ma anche delle attuali condizioni del territorio. Le valutazioni dei tecnici si basano infatti sull’attuale stato di saturazione dei suoli, sui livelli idrometrici dei principali corsi d’acqua e sulle indicazioni fornite dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica e idraulica, parametrati sulla suddivisione del territorio regionale nelle specifiche Zone di Allerta.

Si raccomanda ai cittadini la massima prudenza negli spostamenti, di evitare le zone esposte a possibili allagamenti o caduta di rami e di seguire costantemente gli aggiornamenti diramati dai canali ufficiali della Protezione Civile e delle amministrazioni comunali.