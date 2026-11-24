Fino al 18 dicembre i più piccoli potranno spedire i propri desideri nei tre punti di raccolta allestiti nel quartiere. Babbo Natale risponderà direttamente a casa o via e-mail a chi lascerà un recapito

CERVETERI – L’attesa delle feste si accende di magia a Cerveteri grazie a una nuova iniziativa dedicata ai più piccoli. Il Rione Fontana Morella ha infatti installato tre speciali cassette della posta dove bambini e bambine potranno imbucare le proprie letterine destinate a Babbo Natale.

L’iniziativa, pensata per coinvolgere le famiglie nella vita del quartiere e regalare ai bambini un momento di fantasia e meraviglia, resterà attiva fino al 18 dicembre. Scrivere una letterina, accompagnarla con un disegno e affidarla alla posta rappresenta infatti un piccolo rito tradizionale per entrare nello spirito natalizio.

Natale a Cerveteri, arrivano le cassette di Babbo Natale del Rione Fontana Morella: ecco dove imbucare le letterine

Per facilitare la partecipazione, le cassette sono state posizionate in tre punti strategici del rione:

al parchetto di via Martiri delle Foibe;

vicino all’edicola, all’ingresso del plesso centrale dell’IC Salvo D’Acquisto;

davanti alla Parrocchia della Santissima Trinità.

Saranno poi gli “elfi” del Rione Fontana Morella a occuparsi periodicamente del ritiro della corrispondenza per assicurarsi che ogni messaggio arrivi a destinazione.

Ma c’è una sorpresa in più: Babbo Natale risponderà personalmente a tutte le letterine che conterranno un recapito. Per ricevere la lettera di risposta direttamente nella propria buca delle lettere, basterà indicare l’indirizzo completo e il nome e cognome riportati sul citofono o sulla cassetta postale; in alternativa, sarà possibile lasciare l’indirizzo e-mail di un genitore.

Attraverso la mappa diffusa dal Rione, le famiglie possono individuare facilmente il punto di raccolta più vicino e condividere insieme questo gesto semplice e suggestivo in vista del Natale.