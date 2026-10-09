Ladispoli, maltempo: chiusa temporaneamente la farmacia 3

A seguito della straordinaria alluvione che ha colpito la nostra zona nella giornata di ieri, i locali della farmacia hanno subito danni che, per ragioni di sicurezza, non ci consentono al momento di garantire l’apertura al pubblico.

Ci vediamo pertanto costretti, con grande dispiacere, a sospendere temporaneamente il servizio, compresa la guardia farmaceutica notturna, che non potrà essere garantita fino a nuove comunicazioni.

Per venire incontro alle esigenze della cittadinanza, nella giornata di domenica sarà regolarmente aperta la Farmacia n. 2 di Viale Europa 20, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Ci auguriamo con tutto il cuore di poter tornare al più presto nella nostra farmacia, ripristinare la piena operatività e riprendere il nostro consueto servizio a favore di tutta la clientela.

Desideriamo inoltre rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i nostri clienti affezionati per i numerosi messaggi di vicinanza, affetto e solidarietà che ci sono pervenuti in queste ore difficili. Il vostro sostegno rappresenta per noi un gesto prezioso e una grande fonte di conforto in questo momento.