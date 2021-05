Share Pin 72 Condivisioni

Santa Marinella piange la scomparsa di Ivano Fronti, indimenticabile uomo di sport

Se pensi al calcio, a Santa Marinella, il primo nome che viene in mente è quello di Ivano Fronti, Presidente per oltre trent’anni dell’Unione Sportiva Santa Marinella Calcio.

Trent’anni di grandi emozioni e risultati storici come, ad esempio, l’indimenticabile conquista della Coppa Italia Regionale nel 2006. In qualità di Presidente, ha fatto sognare intere generazioni di tifosi e calciatori, tutti coloro che ogni domenica, dalle tribune dello Stadio Comunale, hanno seguito le gesta della squadra rossoblù, con amore e passione. Santa Marinella perde senza dubbio una grande personalità, non solo per quanto riguarda il settore sportivo. Anche politico e imprenditoriale. L’impegno profuso negli anni a favore della comunità renderanno indelebile il ricordo di un uomo che sarà certamente annoverato tra i personaggi storici della nostra amata Santa Marinella. Per questo motivo, mi sento di rivolgere una sincera proposta al nostro Sig. Sindaco Pietro Tidei ed alla consigliera allo Sport Marina Ferullo affinché, terminati i lavori di ristrutturazione dello Stadio Comunale, lo stesso venga intitolato a imperitura memoria al Presidente Ivano Fronti, così da dimostrare, semmai ce ne fosse bisogno, tutto l’apprezzamento e la riconoscenza delle sue azioni sportive.

Con gratitudine e affetto per chi ha amato Santa Marinella.

Roberto Boccoli