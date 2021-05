Share Pin 16 Condivisioni

Importante riconoscimento per il celebre divulgatore scientifico

Piero Angela nominato Cavaliere di Gran Croce dal Presidente Mattarella

Piero Angela nominato Cavaliere di Gran Croce dal Presidente Mattarella –

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve e conferisce al celebre divulgatore scientifico, Piero Angela, il riconoscimento di Cavaliere di Gran Croce.

“Sono stato ricevuto con mia moglie dal presidente Mattarella, nel suo studio – ha detto Piero Angela all’Ansa – è stato molto gentile, ha avuto parole di considerazione per il lavoro che ho svolto finora, e anch’io ho avuto modo di esprimergli la gratitudine di tutti noi per il ruolo di punto di riferimento che ha in quest’Italia così litigiosa”.

Il celebre divulgatore scientifico è entrato in Rai nel 1951. Alle spalle ha decine di programmi, inchieste, approfondimenti, dodici lauree honoris causa, redatto diversi libri e ricevuto la medaglia d’oro della cultura italiana.

(torna a baraondanews)