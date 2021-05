Oggi si celebra la Giornata internazionale dell’infermiere.

Share Pin 2 Condivisioni

Nel 1974 fu scelta la data del 12 maggio per celebrare l’anniversario della nascita di Florence Nightingale considerata la fondatrice della moderna assistenza infermieristica

Nel 1974 fu scelta la data del 12 maggio per celebrare l’anniversario della nascita di Florence Nightingale considerata la fondatrice della moderna assistenza infermieristica.

Quest’anno il tema del Consiglio Internazionale degli Infermieri, che ogni anno sceglie un tema per celebrare la giornata, si concentrerà su “Infermieri: una voce per guidare – Una visione per l’assistenza sanitaria futura” e si concentrerà sui cambiamenti e sulle innovazioni nel campo dell’assistenza infermieristica e su come questo plasmerà il futuro dell’assistenza sanitaria.

A proporre di proclamare la giornata dell’infermiere è stata, nel 1953, Dorothy Sutherland, un ufficiale del dipartimento della salute, educazione e benessere degli Stati Uniti d’America.

