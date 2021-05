Ladispoli: auto finisce in cunetta, disagi in via Fontana Morella

Share Pin 11 Condivisioni

All’altezza della Palude di Torre Flavia disagi nella circolazione. Un automobilista è andato a finire nella cunetta in direzione Ladispoli

Paura questa mattina in via Fontana Morella in direzione Ladispoli.

Un’auto, per cause ancora ignote, è andata a finire nella cunetta che costeggia la strada.

Sul posto presente il carroattrezzi per rimuovere il veicolo. Assenti invece al momento le forze dell’ordine.

A causa della presenza dell’auto da un lato e del carroattrezzi dall’alto, disagi al momento per il traffico in entrambe le direzioni di marcia.

