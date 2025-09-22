 
Santa Marinella

Santa Marinella, mercoledì 24 settembre sospensione idrica programmata: orari, aree e punti di rifornimento

22 Settembre 2025

Sarà istituito un servizio di rifornimento con autobotti

Acea Ato 2 comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, dalle 05:00 di mercoledì 24 settembre alle 04:00 di giovedì 25 settembre potranno verificarsi abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Santa Marinella.

Santa Marinella, mercoledì 24 settembre sospensione idrica programmata: orari, aree e punti di rifornimento
Santa Marinella, mercoledì 24 settembre sospensione idrica programmata: orari, aree e punti di rifornimento

Alla sospensione idrica è interessato l’intero territorio comunale. Ma anche le zone limitrofe.

Sarà istituito un servizio di rifornimento con autobotti disponibile presso:

  • Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Sede Santa Marinella
  • Casa dell’acqua ACEA – via delle Colonie, 67°
  • Croce Rossa Italiana – Comitato di S. Severa – S. Marinella – via Zara SNC
  • Eurospin – via Valdambrini

Per i casi di effettiva necessità, può essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente al numero verde 800 130 335.

Santa Marinella, mercoledì 24 settembre sospensione idrica programmata: orari, aree e punti di rifornimento

Per informazioni e segnalazioni, contattare il numero verde: 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per i disagi.