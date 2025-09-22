E’ quanto emerge dal monitoraggio dell’Osservatorio Pedoni Asaps – Sapidata. “Va ricordato che nel 2024 sono morti 470 pedoni”, afferma il presidente dell’Associazione sostenitori amici della Polizia stradale, Giordano Biserni, citando i dati forniti dall’Istat

Sangue sulle strade, oltre 200 pedoni e 125 ciclisti morti in Italia nei primi sette mesi del 2025: l’analisi dell’Asaps –

Nei primi sette mesi del 2025 hanno perso la vita 212 pedoni sulle strade italiane. I dati arrivano dal monitoraggio dell’Osservatorio Pedoni Asaps-Sapidata e mostrano una leggera flessione rispetto al 2024: nei primi sei mesi di quest’anno i morti sono stati 178, contro i 198 del periodo gennaio-giugno 2024, con un calo del 10,1%. Tuttavia, resta drammatico il bilancio complessivo, con oltre la metà delle vittime (106) di età superiore ai 65 anni. Il Lazio guida la triste classifica con 34 decessi, di cui 21 solo a Roma, seguito da Lombardia (28), Emilia Romagna (22), Sicilia (17) e Campania (16). Allarmante anche il dato sugli incidenti avvenuti sulle strisce pedonali: ben 95 casi.

Ancora più preoccupante la situazione dei ciclisti. Tra gennaio e luglio 2025 i morti sono stati 125, con un incremento del 21,8% rispetto allo stesso periodo del 2024. Anche qui gli anziani pagano il prezzo più alto: 61 vittime oltre i 65 anni. Maggio è stato il mese peggiore, con 25 decessi, record negativo degli ultimi anni. La Lombardia, con 31 morti, è la regione più colpita.

Il fenomeno della pirateria stradale rimane un’emergenza: 15 i pedoni e 12 i ciclisti uccisi da automobilisti fuggiti dopo l’impatto.