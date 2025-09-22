Calcio, Gianfranco Nacci è il nuovo preparatore dei portieri della Virtus Marina di San Nicola

Una carriera importante e un’esperienza ventennale nel settore portieri, la Virtus sceglie Gianfranco Nacci per continuare a crescere

In casa Virtus Marina di San Nicola c’è un’importante novità: Gianfranco Nacci, punto di riferimento del calcio del territorio, è il nuovo preparatore dei portieri. Scelto dalla società per la sua esperienza e la sua competenza, il mister seguirà tutto il settore occupandosi della preparazione dei portieri dalla scuola calcio alla prima squadra. Dopo aver trascorso un anno nella primavera del Genoa e tanti anni in Serie D da giocatore, Gianfranco è tornato sul suo territorio e, a seguito di una piccola pausa dal calcio, ha deciso di dedicarsi alla crescita dei ragazzi. Oggi, Nacci può vantare una vasta esperienza praticamente su tutto il territorio di Fiumicino e le sue diverse località, prima da allenatore tout court e poi, per l’appunto, da preparatore dei portieri.

“Questo sarà il mio primo anno alla Virtus. Avevo bisogno di cambiare e, quando mi ha chiamato Stefano Calcagni, ho deciso di accettare. Arrivato alla Virtus, ho trovato un ambiente familiare e con persone per bene. Questo primo mese è andato alla grande – ha raccontato il mister – perché ho trovato dei ragazzi che rispondono bene. Nonostante la mia età, penso di avere una mentalità abbastanza giovane e non è stato difficile entrare in sintonia con loro. Devo dire che è stato fatto un bel lavoro prima e ho trovato tutti disposti a lavorare nel rispetto dei ruoli anche i più grandi che, spesso, sono difficili da gestire”.

“Sono i bimbi stessi che decidono di provare a diventare portieri e poi sta al preparatore dargli la soddisfazione di riuscire a continuare. Sicuramente far iniziare un portiere su un campo in sintetico nuovo e, di conseguenza, più morbido è un vantaggio rispetto a quelli in terra battuta”.

“Il mio obiettivo – ha concluso Gianfranco Nacci – è arrivare a fine stagione e vedere dei miglioramenti. Nelle società in cui sono stato, so quello che ho trovato e quello che ho lasciato. Voglio ripetermi anche qui, far sì che questi ragazzi si appassionino e che continuino a giocare a calcio. Poi sono molto contento della società che ho trovato e devo dire che sta andando tutto a gonfie vele”.